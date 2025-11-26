¡Ahora puedes pagar con PIX en la billetera!

Los argentinos podrán disfrutar de una experiencia de compra conveniente en Brasil este verano, utilizando la famosa billetera digital Mercado Pago para realizar pagos a través de PIX, la plataforma local de pagos.

Mercado Pago ha ampliado su gama de servicios al ofrecer la opción de realizar pagos PIX, permitiendo a los argentinos que visiten Brasil pagar con su saldo en pesos a través de la billetera virtual más utilizada en el país.

Este emocionante anuncio fue realizado por el ‘brazo fintech’ de Mercado Libre a través de sus redes sociales, donde enfatizó que «este verano, los argentinos que viajen a Brasil podrán pagar con su cuenta digital de Mercado Pago mediante PIX».

«Fácil, seguro y con su saldo en pesos», añadió la compañía en su cuenta de X. Además, comunicaron que esta opción «ya está empezando a habilitarse de forma progresiva para todos los usuarios».

Mercado Pago extiende su alcance y permite el uso de la billetera en comercios de Brasil.

No es un secreto que el verano de 2025 marcó un récord en pagos cross-border, con PIX, el sistema brasileño de pagos, ganando rápidamente popularidad entre los argentinos. Muchos usuarios, sobre todo de billeteras cripto, aprovecharon esta herramienta para realizar transacciones en el país vecino y lograr un ahorro significativo del 30% frente al dólar tarjeta.

Con el auge del turismo previsto para la próxima temporada, se esperaba que más fintechs incorporaran esta funcionalidad. Tal como lo afirmó Matías Gorganchian, co-fundador de kamiPay, que conecta PIX con billeteras argentinas, ya había acuerdos de confidencialidad en curso para integrar esta tecnología con algunas de las principales plataformas del mercado.

Ahora, Mercado Pago se suma a esta tendencia, al igual que Brubank, uno de los bancos digitales más destacados, que implementó esta funcionalidad en junio pasado.

Noticia en desarrollo…