Ahorra en tus Compras de Fin de Año: Estrategias Clave

Con la llegada de las festividades, las oportunidades para ahorrar se multiplican, pero encontrar las mejores promociones puede ser un desafío. Mauro Mossuz, CEO de Clash Beneficios, comparte claves para que los consumidores maximicen su ahorro esta temporada.

En diálogo con Canal E, Mossuz explicó cómo funciona su innovadora plataforma y dio recomendaciones valiosas para identificar las mejores ofertas. «Es el momento ideal para descubrir dónde están las promociones y así lograr el mejor precio», enfatizó.

Simplificando la Búsqueda de Promociones

El cierre del año suele traer consigo una maraña de descuentos y beneficios que pueden resultar complicados de seguir. Según Mossuz, la plataforma permite a los usuarios acceder a todas las promociones relacionadas con sus tarjetas bancarias y clubes de descuentos en un solo lugar. «Consolidamos en un único espacio todas las ofertas que tienes con tu tarjeta del banco», indicó.

¿Cómo Funciona el Sistema de Geolocalización?

Una de las características destacadas de Clash Beneficios es su sistema de geolocalización, que permite a los usuarios obtener información sobre promociones según su ubicación. «Cada comercio puede tener ofertas diferentes dependiendo de la provincia, y los consumidores verán únicamente las que se aplican en su área”, explicó Mossuz.

Además, la herramienta ofrece la posibilidad de consultar promociones vigentes y futuras, lo que resulta particularmente útil para los que desean anticipar sus compras. «Algunos comercios prefieren comunicar solo lo que está disponible hoy, mientras que otros optan por informar sobre futuras promociones», complementó.

Maximiza tus Ahorros: La Clave del Tope de Reintegro

Un aspecto crucial sobre el que Mossuz hizo hincapié es la importancia de considerar el tope de reintegro. Según su análisis, este aspecto puede ser más determinante que el porcentaje de descuento. «De nada sirve un 50% de descuento si el tope de reintegro es de mil pesos. Un descuento menor pero sin tope puede ser mucho más beneficioso», argumentó.

El CEO reveló que pocas entidades bancarias ofrecen promociones sin un tope de reintegro, y muchas veces no se comunican de forma efectiva. «La promoción sin tope es la más conveniente», recomendó a los consumidores.

La Aplicación y su Crecimiento

Clash Beneficios, disponible en iOS y Android, permite filtrar descuentos por categoría, día y ubicación, facilitando una experiencia de compra más eficiente. Además, incluye una funcionalidad que calcula el monto exacto que el usuario debe gastar para aprovechar al máximo cada promoción.

La plataforma ya colabora con casi diez centros comerciales en Argentina y tiene planes de expansión a otros países de la región, aseguró Mossuz.