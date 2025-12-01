Ahorra hasta $60,000 en combustible con BNA y MODO

Durante todo diciembre, los viernes a domingo, los clientes de Banco Nación podrán disfrutar de significativos ahorros en combustible. Aquí te contamos todos los detalles.

Banco Nación (BNA) y la billetera digital MODO han lanzado una emocionante promoción que permite a los usuarios obtener descuentos de hasta un 30% en las principales estaciones de servicio del país. Esta oferta está disponible todos los fines de semana de diciembre.

¿Cuánto se puede ahorrar?

Los clientes pueden beneficiarse con un ahorro total de hasta $60.000 durante todo el mes. Esta oferta está destinada exclusivamente a compras realizadas a través de MODO BNA+.

Detalles de la Promoción

El descuento es válido de viernes a domingo hasta el 31 de diciembre. Es importante destacar que solo las tarjetas de crédito Visa y Mastercard serán elegibles, excluyendo tarjetas de débito y dinero en cuenta.

Además, el reintegro tiene un límite máximo de $15.000 por cliente a lo largo del mes.

Cómo Acceder al Descuento

Para aprovechar esta promoción, los usuarios deberán cargar un monto mínimo de $50.000 en los días habilitados. Para completar la transacción, solo necesitarán escanear el código QR de MODO proporcionado por el personal del comercio adherido y seleccionar las tarjetas que quieran utilizar.

¿Cuántas Estaciones de Servicio Participan?

Los usuarios tendrán la opción de cargar en estaciones de cuatro petroleras diferentes, lo que podría llevar a un ahorro de hasta $90.000 por mes.

Cómo Recibir Tu Reintegro

El reintegro se realizará dentro de los 30 días posteriores a la transacción y será acreditado en la cuenta monetaria asociada a BNA+. Es importante aclarar que si se utilizan múltiples métodos de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el límite mencionado.

Para que las compras realizadas por titulares adicionales de la tarjeta sean elegibles para el beneficio, estos deberán contar con una cuenta monetaria en Banco Nación.