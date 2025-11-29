Ahorristas adquirieron US$ 4.669 M en octubre

El Banco Central revela que la demanda de ahorros en dólares disminuyó en octubre, pero todavía refleja el nerviosismo económico de los argentinos.

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los ahorristas adquirieron en octubre un total de 4.669 millones de dólares. Esta cifra marca una disminución respecto a los 5.080 millones de septiembre, que había sido el mes con mayor demanda de divisas desde 2002.

Demanda Aumenta Desde el Levantamiento del Cepo

Desde el levantamiento parcial de las restricciones cambiarias en abril, los argentinos han demandado un total de 22.305 millones de dólares para atesoramiento, lo que resalta la preocupación y la búsqueda de seguridad financiera en medio de un entorno electoral incierto.

Detalles del Año en Curso

El desglose mensual de la demanda muestra los siguientes datos:

Abril: 2.048 millones de dólares

Mayo: 2.262 millones de dólares

Junio: 2.416 millones de dólares

Julio: 3.308 millones de dólares

Agosto: 2.422 millones de dólares

Septiembre: 5.080 millones de dólares

En cuanto a las ventas, los valores fueron 111 millones, 308 millones, 396 millones, 367 millones, 562 millones y 575 millones de dólares, respectivamente. Esto arroja un acumulado neto de 19.513 millones de dólares desde que se flexibilizaron las restricciones.

Impacto del Sector Privado

Si se considera la compra de divisas por parte de empresas y los giros a cuentas en el extranjero, el saldo neto del sector privado resultó negativo, alcanzando 4.056 millones de dólares. En octubre, esta cifra fue de 6.577 millones de dólares, el más alto desde la creación del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En el acumulado de 2023, este saldo negativo asciende a 28.551 millones de dólares.