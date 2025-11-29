Airbus alerta sobre posibles disrupciones aéreas tras detectar un problema en 6,000 aviones

Urgente: Airbus Revisa Miles de A320 por Fallo Peligroso que Afecta Vuelos

La fabricante europea ha tomado medidas inmediatas para evitar disrupciones tras detectar un problema de software en sus aviones, lo que podría impactar el tráfico aéreo globalmente.

En un acto de prevención, Airbus ha ordenado la revisión de aproximadamente 6,000 aviones de la familia A320 tras identificar un fallo de software que puede comprometer los sistemas de control de vuelo en situaciones de intensa radiación solar.

Este procedimiento se ha implementado después de que un vuelo de JetBlue experimentara una pérdida de altitud brusca debido a un error en uno de sus sistemas de control, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida. En dicho incidente, varios pasajeros reportaron lesiones leves.

Detalles del Fallo de Software

Según Airbus, el problema puede ser provocado por niveles anómalos de radiación solar que afectan los datos cruciales para la operación del avión. Este incidente de JetBlue, ocurrido el 30 de octubre, ha suscitado la revisión de todos los aviones que hayan recibido actualizaciones recientes de software.

Implicaciones para Aerolíneas en Todo el Mundo

Las complicaciones derivadas afectan a diversas aerolíneas. En América Latina, la compañía colombiana Avianca ha declarado que más del 70% de su flota A320 deberá ser revisada, suspendiendo la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre. Mientras tanto, en Estados Unidos, American Airlines reporta que 340 de sus 480 aviones requieren atención inmediata.

Estrategias para Solucionar el Problema

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha indicado que los aviones afectados sólo podrán realizar vuelos sin pasajeros con el fin de trasladarse a centros de mantenimiento. En muchos casos, la solución puede ser una simple actualización de software, mientras que otros requerirán un reemplazo completo de componentes, un proceso que podría extenderse debido a la alta demanda en talleres de mantenimiento.

Reacciones del Sector Aéreo

Airbus ha comunicado de manera urgente la situación a las aerolíneas y se disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar en las operaciones. Se espera que los retrasos continúen a medida que las aerolíneas trabajen en la implementación de las modificaciones necesarias.

Un Caso Inusual en la Aviación

Este evento ha sido calificado como «extremadamente inusual» por especialistas, dado que aunque la radiación solar puede interferir con sistemas electrónicos, este falló solo tras actuares recientes de software. Airbus asegura que este problema no había sido reportado en versiones anteriores.