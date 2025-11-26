Alarman a médicos bonaerenses los nuevos brotes de enfermedades de transmisión sexual

Las autoridades sanitarias advierten sobre el preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual en el país, especialmente de sífilis y gonorrea, y hacen un llamado a la acción inmediata.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Colmed) ha emitido una alerta acerca del notorio incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) en las últimas semanas. Este fenómeno afecta no solo a los jóvenes, sino también a personas de 40 años y más.

Una Epidemia en Aumento

Recientemente, el Colmed destacó en un comunicado que las ITS “se están propagando rápidamente tanto a nivel provincial como nacional”, subrayando que esto representa un grave riesgo para la salud pública. Se requieren acciones inmediatas y coordinadas para hacer frente a esta situación.

La Alarma de los Profesionales de la Salud

Julio Dunogent, secretario general del Consejo Superior del Colmed, manifestó: “Hemos notado un aumento considerable en los casos de sífilis y gonorrea”. Según los médicos, ginecólogos y urólogos son las especialidades que más pacientes reportan con estas infecciones.

Vanesa Fridman, coordinadora de la Comisión de VIH e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, subrayó que estas infecciones han ido en aumento debido a múltiples factores, como la “relajación en el uso de métodos de barrera” y la “confianza en otros métodos para la prevención”. Además, el consumo de drogas duras durante las relaciones sexuales también ha contribuido a este creciente problema.

Grupos Más Afectados

La mayor incidencia de ITS se observa en personas de entre 15 y 35 años, especialmente aquellos de 20 a 25 años, así como en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, mujeres transgénero y trabajadores sexuales.

La Necesidad de Información y Educación

A pesar de que estas enfermedades son prevenibles, detectables y tratables, los profesionales de salud señalan que la información no está llegando de manera eficiente a la población. Urgen a que la educación en salud sexual se refuerce desde el ámbito escolar.

Iniciativas para la Prevención

El Colmed ha presentado un documento con recomendaciones para lanzar campañas de prevención masivas y continuas que promuevan la desestigmatización de las ITS y el autocuidado. Estas campañas deben incluir mensajes claros y accesibles para fomentar un cambio en la percepción social sobre las ITS.

Entre las propuestas, se destaca la necesidad de asegurar el acceso gratuito y sin restricciones a preservativos, materiales de diagnóstico y medicamentos en todos los centros de salud. Se requiere también potenciar la Educación Sexual Integral (ESI), proporcionando a las nuevas generaciones herramientas para la prevención y el cuidado de su salud.

Refuerzos en la Detección y Vigilancia

Finalmente, es esencial reforzar la detección temprana de enfermedades, realizar un rastreo activo de contactos y ampliar el acceso a profilaxis pre y post exposición. Además, se aboga por un sistema eficiente de vigilancia que permita la notificación rápida de casos, segmentados por edad, género y ubicación geográfica.