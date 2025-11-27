Alberto Ruskolekier: Rusia presiona a la OTAN para modificar su estatus y rechazar la entrada de Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania se encuentra en un punto crítico, y un nuevo plan de 28 puntos para intentar resolver el conflicto ha generado controversia entre diversas potencias globales y el liderazgo ucraniano.

En una reciente entrevista con Canal E, el analista internacional Alberto Ruskolekier proporcionó un análisis detallado de este nuevo panorama geopolítico, destacando las implicancias del borrador propuesto que, según él, replicaría estructuras utilizadas en conflictos pasados en Medio Oriente, pero con detalles que podrían ser inaceptables para la Unión Europea y el Reino Unido, así como para el presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

Las Claves del Borrador de Acuerdo

Ruskolekier expresó que el acuerdo propuesto contempla la cesión de aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania, incluyendo el este del país, conocido como Donbass, que quedaría bajo el control ruso. Esto dejaría a Ucrania con solo el 11% de su territorio. Se espera que Rusia consolide su dominio sobre regiones estratégicas como Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia, que ya están en disputa desde hace años.

Los Objetivos Detrás de la Estrategia Rusa

La incursión de Rusia en el espacio aéreo europeo y el uso de drones son parte de una estrategia más amplia. Ruskolekier argumentó que la motivación principal es, en gran medida, una forma de expansión territorial, reflejando intereses históricos de Rusia. Además, mencionó que el Kremlin justifica sus acciones bajo el argumento de la «desnazificación», aunque en el propio país existen grupos extremistas, como el grupo Wagner, que han sido señalados por Putin.

Exigencias de Rusia y su Confrontación con Occidente

El analista subrayó que la verdadera razón detrás del conflicto se centra en la confrontación con Occidente. Rusia ha hecho clara su postura de no permitir que cualquier país vecino que comparta frontera con ella esté alineado con la OTAN. Por tal motivo, el borrador exige que Ucrania reduzca su ejército a 600,000 soldados y modifique su Constitución para renunciar a cualquier intento de unirse a la OTAN. Asimismo, se presiona a la Alianza para que estipule que nunca aceptará a Ucrania como miembro.

Estados Unidos, Reino Unido y Alemania comparten una visión contundente: la reemergencia de Rusia como potencia militar no puede ignorarse, y en un horizonte de cuatro a cinco años, la confrontación militar en Europa podría volverse inevitable.