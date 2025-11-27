Aldo Abram: «Podríamos romper la barrera del 2% de inflación»

El economista Aldo Abram compartió sus perspectivas sobre el inesperado crecimiento económico del pasado septiembre, señalando los sectores que empujan la recuperación y las proyecciones inflacionarias de cara a los próximos meses.

Crecimiento del 0,5% que Sorprende a los Expertos

El último informe del EMAE reveló un aumento del 0,5% en septiembre, un dato que sorprendió incluso a los analistas más optimistas. Según Abram, esta cifra modifica significativamente las expectativas que anticipaban una leve caída: “Nos tomó a todos por sorpresa, ya que teníamos un consenso que predecía una leve disminución en la actividad”, afirmó.

El economista atribuye la incertidumbre electoral como una de las causas de la retracción en la demanda interna, señalando que muchos ciudadanos prefirieron retirar sus ahorros para adquirir dólares en lugar de consumir. Esta dinámica creó un ambiente que favorecía las proyecciones negativas, las cuales, afortunadamente, no se concretaron.

Perspectivas Optimistas para Octubre

La buena noticia de septiembre lleva a Abram a pronosticar un octubre igualmente positivo: “Si septiembre cerró con un crecimiento del 0,5%, resulta muy probable que octubre siga esta tendencia”, adelantó. Esto sugiere que la recuperación, que había comenzado a fines de 2023, comienza a retomar impulso tras el estancamiento del segundo trimestre.

Desigualdad entre Sectores y una Normalización Económica

Durante la charla, Abram analizó la disparidad entre diferentes sectores, como el de la pesca y la intermediación financiera, que experimentaron alzas significativas. Aunque enfatizó que muchos rubros aún no han alcanzado los niveles anteriores a la crisis de 2023, confía en que esto podría cambiar en un futuro cercano. No obstante, advirtió sobre el surgimiento de fenómenos estructurales: “Argentina ha vivido en la anormalidad durante décadas, y algunas industrias que eran sostenibles en ese contexto podrán no sobrevivir en un ambiente más normalizado”, destacó.

Inflación Controlada y Múltiples Factores Estructurales

En relación con la inflación, Abram descartó la posibilidad de un repunte brusco: “No habrá un salto inflacionario”, aseguró, aunque reconoció que la inestabilidad política ha devaluado la moneda, lo que a su vez ha afectado los precios. Sin embargo, destacó que existen elementos de estabilidad que no habían estado presentes previamente, como una mejor solvencia fiscal y una gestión más ordenada del Banco Central.

Con esta base, el economista anticipa ajustes moderados en la inflación: “Podríamos proyectar un noviembre con un incremento en torno al 2,4%, aunque no se espera una mayor depreciación de la moneda”, indicó.

Con un tono esperanzador, Abram vislumbra un futuro económico más saludable: “No me sorprendería que para el tercer trimestre de 2026 tengamos índices inflacionarios por debajo del 1%”, concluyó, y añadió que “es plausible alcanzar una inflación de un solo dígito anual en 2027”.