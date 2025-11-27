Alejandro Macfarlane de Camuzzi: ‘La estabilidad macroeconómica es fundamental’

La mayor distribuidora de gas natural en Argentina celebra un hito histórico y evalúa su futuro en un entorno de tarifas razonables y expansión de su red.

Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur se posicionan como líderes del sector energético en Argentina, abasteciendo a 2,2 millones de usuarios, de los cuales un impresionante 93% son residenciales. Operando en más de 370 localidades a través de 7 provincias y con una extensa red de cañerías que suma 53 mil kilómetros, la compañía se encuentra en el corazón del 34% de la demanda energética nacional. Con un volumen superior a los 10.200 millones de m³ entregados en el último año, Camuzzi celebró su mejor balance histórico en 2024, siendo galardonada con el Premio Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del Año.

Alejandro Macfarlane Reflexiona sobre el Pasado y Futuro de Camuzzi

En una charla exclusiva, el empresario Alejandro Macfarlane, que posee una vasta experiencia en el negocio energético argentino, comparte sus perspectivas. Desde la adquisición del 49% de acciones de Camuzzi en 2012 junto a Jorge Brito, Macfarlane ha sido testigo de la evolución del sector. “Era un activo con gran potencial”, afirma. Sin embargo, el camino no ha sido fácil, con tarifas congeladas durante gobiernos pasados que llevaron a resultados negativos. La situación comenzó a cambiar con la llegada de Javier Milei al poder, donde, según Macfarlane, “hoy hay tarifas razonables” que permiten pensar en la expansión de la red de gas.

Cambios significativos desde abril de 2024

Macfarlane argumenta que la implementación del contrato de concesión ha transformado el escenario: “El incremento de tarifas al principio fue considerable, pero hoy son razonables en comparación con países de la región”. La clave, destaca, es la estabilidad macroeconómica que permite a la compañía acceder a créditos y realizar inversiones en infraestructura. Con una inversión estimada de más de $50.600 millones, la empresa prevé ampliar su red del Gasoducto Cordillerano Patagónico, atendiendo a nuevas localidades y mejorando la calidad de vida de los usuarios al reemplazar el uso de garrafas.

Desafíos en el Sector Energético

Una de las críticas de Macfarlane se dirige a la reciente ampliación de la “zona fría” que, según él, lleva a subsidios indiscriminados, donde usuarios de distintas condiciones económicas comparten beneficios. Para él, es crucial reformar este esquema y reorientar los recursos de manera a que lleguen realmente a quienes más los necesitan.

El futuro de las tarifas y el consumo

El empresario enfatiza que las tarifas actuales no solo son sostenibles, sino que también incentivan a los consumidores a utilizar únicamente lo que realmente necesitan. Este cambio en la percepción, sostiene, es vital para el correcto funcionamiento del sistema energético y la preservación de recursos.

Planes de Expansión y Nuevas Oportunidades

Con la vista puesta en aumentar un 10% su base de clientes en un plazo de cuatro a cinco años, Camuzzi busca no solo beneficiar a nuevas comunidades sino también contribuir a la mejora de las políticas energéticas del país. “La estabilidad macro es clave para que podamos seguir siendo efectivos en nuestras inversiones y en la expansión de la red”, concluye Macfarlane.

La historia de Camuzzi es un reflejo de las transformaciones del sector energético argentino, y su reciente reconocimiento subraya tanto los logros como los retos que enfrenta en un país en constante cambio.