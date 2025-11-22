Alejandro Monteoliva asume tras Bullrich y un militar liderará Defensa por primera vez desde 1983

El presidente Javier Milei hizo oficial este sábado los nombres de quienes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa a partir del 10 de diciembre, marcando el inicio de una nueva etapa en el gobierno.

Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad, mientras que el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, asumirá el Ministerio de Defensa. Esta designación de un militar en actividad al frente de Defensa es un hecho inédito desde la recuperación de la democracia en Argentina.

Designaciones Confirmadas

El anuncio se realizó mediante un comunicado oficial del presidente Milei y a través de las redes sociales de Bullrich y Petri, quienes expresaron su agradecimiento por la oportunidad de haber servido en el gobierno. “Estas designaciones implican una continuidad del rumbo político”, destacó el comunicado.

Cambio en Seguridad: Monteoliva al Frente

Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional, fue confirmada por Bullrich como su sucesora. “Conozco su profesionalismo y dedicación. Será un enorme desafío”, expresó Bullrich en un mensaje en redes sociales.

La ministra saliente enfatizó que su llegada al cargo es garantía de “resultados, coraje y honestidad”. Además, agradeció al presidente Milei por mantener la “doctrina” que guió su gestión, que incluye una postura firme contra la criminalidad.

Una Nueva Era en Defensa

En el Ministerio de Defensa, Carlos Alberto Presti tomará las riendas tras la salida de Luis Petri, quien se incorporará como diputado nacional. Presti, con una carrera de más de 40 años en el ejército, será el primer militar de actividad en asumir este cargo en más de tres décadas.

“Esperamos que se cierre la etapa de demonización de nuestros oficiales y soldados”, declaró la Oficina del Presidente. Para Petri, es un alivio saber que su sucesor es alguien de su confianza y conocen su capacidad y compromiso hacia la patria.

Reacciones y Expectativas

Monteoliva y Presti ya han expresado su compromiso con los desafíos que afrontan, con un enfoque fuerte en la lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada. La nueva administración se muestra decidida a marcar un rumbo claro en ambos ministerios, priorizando la seguridad y defensa nacional como pilares de la gestión.

El cambio de ministros genera expectativas en la ciudadanía, que observa de cerca cómo se transformarán las políticas de seguridad y defensa del país en los próximos meses.