Alejandro Sanz, Shakira y Chayanne amplían sus fechas de conciertos en Argentina

La cantante colombiana añade una fecha más a su esperada gira en Argentina, en respuesta a la alta demanda de entradas. ¡El 15 de diciembre habrá un nuevo show en Córdoba!

Shakira Cierra su Gira Latinoamericana en Grande

La aclamada artista Shakira, tras agotar las entradas para sus presentaciones en Buenos Aires, confirma un nuevo espectáculo el 15 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba. Este concierto es parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, subtitulada Estoy Aquí, en honor a su famosa canción que la lanzó al estrellato internacional.

Un Recorrido por sus Presentaciones en Argentina

Con ya cinco fechas programadas para diciembre, Shakira dará inicio a su serie de conciertos el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez de Buenos Aires, seguido de una actuación el 11 de diciembre. La talentosa Ángela Torres abrirá los shows como invitada especial en estas tres ocasiones.

Shakira ya ha conquistado al público argentino en marzo, donde realizó dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo, dejando una huella imborrable y agotando todas las entradas. Este vínculo con Argentina resalta su popularidad inquebrantable y amor por el país, que ahora será testigo del gran cierre de su gira.

Producción Impresionante y Éxitos Inigualables

Los shows de Shakira ofrecen una experiencia visual deslumbrante, con un repertorio repleto de sus éxitos más memorables como La Tortura, Ojos Así y Te Felicito. En algunas de sus presentaciones recientes, Shakira ha sorprendido al público con la participación de renombrados artistas como Carlos Vives, Maluma y Ozuna.

Recientemente, la artista fue galardonada con el Premio Global Touring Icon de Billboard, destacando su éxito en la gira que ha batido récords a nivel mundial.

Chayanne se Suma a la Fiesta Musical

El querido artista puertorriqueño Chayanne también se une al calendario musical argentino, anunciando una nueva fecha el 13 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield, después de haber vendido todas las entradas para sus cinco shows en el Movistar Arena en febrero y marzo del mismo año.

Regalo de Clásicos para sus Fans

Este impresionante regreso lo celebrará con una mezcla de nuevos éxitos y clásicos que incluyen Un siglo sin ti y Provócame. Los seguidores de Chayanne están ansiosos por disfrutar de su energía y talento en el escenario después de más de cinco años de ausencia en Argentina.

Alejandro Sanz también Vuelve a Deslumbrar

El aclamado Alejandro Sanz ha confirmado una segunda fecha en Buenos Aires tras agotar entradas para su presentación inicial en el Campo Argentino de Polo. Además del espectáculo del 6 de marzo de 2026, se añade una actuación el 7 del mismo mes, lo cual ha emocionado a sus seguidores locales.

Una Fusión de Clásicos y Nuevos Sonidos

Durante su gira, Sanz presentará temas icónicos junto con su más reciente trabajo ¿Y Ahora Qué +?, que incluye colaboraciones con artistas como Shakira y Manuel Turizo.

Así, se amplía el calendario de shows internacionales en Argentina, garantizando momentos inolvidables para los amantes de la música latina. Mantente al tanto para no perderte estas fabulosas presentaciones en vivo.