Alerta de incendios forestales en Córdoba: ¡Actúa con precaución!

Alerta en Córdoba: Incendios Forestales y Condiciones Climáticas Extremas

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba ha emitido una advertencia urgente sobre el riesgo extremo de incendios en la provincia, destacando la situación crítica que se vive debido a las altas temperaturas y fuertes vientos.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba mantiene activa la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio provincial. Esta advertencia surge en respuesta a un escenario climático alarmante, que incrementa la posibilidad de igniciones y propagación de llamas.

Condiciones Críticas que Aumentan el Peligro

Roberto Schreiner, portavoz del organismo, explicó que las actuales condiciones climáticas —entre las que se incluyen un aumento significativo de la temperatura, baja humedad y potentes ráfagas de viento— crean un ambiente de máxima peligrosidad. En este contexto, reiteró la prohibición de encender fuego en toda la provincia e instó a la ciudadanía a evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio.

Canales de Emergencia para Reportar Incidentes

Ante cualquier emergencia relacionada con incendios, las autoridades recuerdan a la población que debe comunicarse con los siguientes números de atención:

0-800-888-38346 (guardia permanente)

(guardia permanente) 100 (Bomberos Voluntarios)

(Bomberos Voluntarios) 911 (Policía)

El objetivo de estas líneas directas es agilizar la respuesta de los servicios de emergencia y contener eficazmente cualquier foco de incendio.

Alertas Meteorológicas y Precauciones en las Rutas

Paralelamente, la Policía de Córdoba ha emitido un aviso a la población acerca de las previsiones del Observatorio Hidrometeorológico, que anticipa tormentas de variada intensidad para el día jueves, algunas de ellas potencialmente fuertes. Este fenómeno podría traer consigo precipitaciones intensas, actividad eléctrica, granizo, vientos fuertes y reducción de visibilidad, especialmente en rutas y accesos. Por lo tanto, se insta a los automovilistas a circular con máxima precaución para evitar accidentes viales.