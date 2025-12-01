Alerta de Tormentas: Prevén Mal Tiempo en el País el 1 de Diciembre

Alertas Meteorológicas: Un Lunes de Tormentas y Cambio de Temperatura en Argentina

Este lunes 1 de diciembre, gran parte de Argentina se enfrenta a un clima inestable, con alertas de tormentas y lluvias intensas. La situación se verá reflejada especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Clima en Buenos Aires: Lluvias y Ráfagas Fuertes

La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) comienzan la semana bajo un aviso amarillo por tormentas. Se anticipan precipitaciones significativas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 23°C, manteniendo un ambiente fresco.

Las lluvias, que variarán en intensidad, mostrarán su mayor fuerza durante la madrugada y la mañana. Hacia la noche, se espera una leve mejora con cielos mayormente nublados. La costa y el sur de la Provincia también están bajo alerta por posibles tormentas y lluvias, con una humedad alta de alrededor del 95%.

Condiciones Climatológicas en el Resto del País

En gran parte del centro y el norte argentino se mantiene el aviso naranja, que abarca zonas de Chaco, el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y el centro de Jujuy. En estas áreas, se anticipan tormentas severas, con ráfagas de viento de hasta 90 km/h, granizo y acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 100 mm.

Las provincias del noreste y noroeste, como Salta, Formosa y Santa Fe, también están bajo alerta amarilla. Las temperaturas en estas regiones oscilarán entre 25°C y 28°C. Por otro lado, la Patagonia disfrutará de un clima más estable, con máximas rondando los 22°C.

Pronóstico a Futuro: Calor a la Vista

El pronóstico para los próximos días sugiere una mejora gradual en Buenos Aires y su área metropolitana a partir del martes 2 de diciembre. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias, y que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando un pico de 33°C el jueves 4.

En las regiones centrales y del norte, el calor se intensificará, con máximas que podrían acercarse a los 38°C y alertas por temperaturas extremas. Un drástico cambio de clima se perfila en los próximos días, prometiendo días cálidos y secos.