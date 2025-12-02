Alerta global: Miguel Ponce advierte sobre los mercados tras la caída del bitcoin

La reciente caída del bitcóin y la volatilidad en los mercados mundiales han generado preocupación. El especialista Miguel Ponce ofrece un análisis profundo sobre los factores detrás de este fenómeno y cómo Japón podría ser el epicentro de una crisis económica.

En una conversación con Canal E, Miguel Ponce, experto en Comercio Internacional, abordó el significativo desplome del bitcóin y advirtió sobre la situación crítica que enfrenta Japón, la cual podría intensificar la inestabilidad global.

El día estuvo marcado por retrocesos en los índices bursátiles y una drástica caída del bitcóin. Ponce enfatizó que esta situación no es un evento aislado, sino resultado de factores más estructurales que coyunturales. “Hoy compartí un tweet que decía: el lunes negro, el bitcóin se desploma por debajo de los 87 mil dólares en un diciembre lleno de riesgos”, afirmó.

El analista subrayó que este fenómeno está relacionado con dos cuestiones fundamentales: la nacionalidad del capital y la política monetaria japonesa. “No es solo una burbuja tecnológica”, indicó.

El Impacto del Aumento de Tasas en Japón

Ponce explicó que las expectativas sobre un incremento en las tasas japonesas han provocado movimientos drásticos en el mercado de bonos. “Los papeles a dos y veinte años están experimentando una gran volatilidad”, remarcó, mientras describía la difícil situación económica del país.

Durante años, la estabilidad financiera global ha estado respaldada por dos actores clave: “El Banco de Japón, que compraba bonos sin límites, y las aseguradoras y fondos japoneses, que adquirían el resto”. Sin embargo, este modelo está en crisis, advirtió.

El peligroso escenario se presenta cuando Japón se convierte en un menor comprador global: “El Banco de Japón comenzará a reducir sus compras, las aseguradoras están liquidando activos, los inversores extranjeros se van y el gobierno incrementa su deuda”.

Este ciclo vicioso implica que habrá más deuda y menos compradores, lo que aumenta la presión sobre los rendimientos. Ponce observó que “la situación es alarmante para Japón, donde los costos de financiación están aumentando en un contexto de deuda que supera el 260% de su PBI”. Este proceso afecta el crédito y agrava una ya frágil economía.

Consecuencias Globales: Volatilidad y Miedo en los Mercados

El experto destacó que Japón, como uno de los mayores inversores a nivel mundial, tiene un papel crucial; cualquier necesidad de liquidez podría perturbar todos los mercados. “Si las instituciones requieren liquidez, podrían verse obligadas a vender activos… y ese es el gran temor”, explicó.

Esta dinámica contribuye a la volatilidad que se observa en Wall Street, Europa y Asia. Además, Ponce mencionó un aspecto menos comentado pero significativo: la inestabilidad política en Estados Unidos. “Históricamente, en los años previos a las elecciones de medio término, el S&P 500 cae entre un 20 y un 30%”, agregó.

La situación se complejiza con la inminente presión sobre Donald Trump, quien podría enfrentar dificultades políticas, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados. A esto se suma la tensión en el sector petrolero tras un incidente en un puerto y las declaraciones audaces de Trump sobre el petróleo venezolano, elementos que intensifican el riesgo económico global.