Alerta Naranja: Tormentas Previstas para Este Miércoles

Alertas de Tormentas en Ocho Provincias Argentinas: Detalles y Precauciones
A partir de este miércoles 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas de nivel naranja y amarillo debido a intensas tormentas que afectarán varias regiones del país. La ciudadanía debe estar atenta a las recomendaciones de seguridad ante fenómenos meteorológicos peligrosos.
El SMN advirtió sobre tormentas severas, granizadas y vientos intensos en diferentes provincias. Se estima que los fenómenos pueden generar complicaciones tanto en la vida cotidiana como en la seguridad de las personas y bienes materiales.
Alerta Naranja por Tormentas en Mendoza
La alerta de nivel naranja abarca el centro y sur de Mendoza, donde se prevén tormentas persistentes con precipitaciones que alcanzarán entre 15 y 40 milímetros. Se anticipan granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Alerta Amarilla en Vigor
El nivel amarillo se activa en varias provincias, incluyendo:
San Juan y Mendoza
En el este y norte de Mendoza y en San Juan, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 km/h. Las precipitaciones también oscilarán entre 20 y 40 milímetros.
Otras Provincias Afectadas
San Luis, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut también se encuentran bajo la misma alerta, con fenómenos similares esperados.
Precauciones Recomendadas
Ante el avance de las tormentas, el SMN sugiere a la población mantene ractividad dentro de edificios cerrados, alejarse de artefactos eléctricos y evitar hacer uso de teléfonos fijos. Quienes se desplacen deben permanecer dentro de los vehículos y evitar áreas inundadas.
Situación en Buenos Aires y Pronóstico de Temperaturas
En Buenos Aires, la máxima prevista es de 31°C, con un inicio algo nublado que se despejará parcialmente durante la tarde. A nivel nacional, se anticipan temperaturas que oscilarán entre 19°C y 38°C en distintas regiones, con condiciones variables que se mantendrán a lo largo de la semana.
Clima en el Resto del País
Otras provincias como Córdoba, Tucumán y La Rioja también vivenciarán condiciones cálidas, con máximas que superan los 35°C. La actividad eléctrica y tormentas pueden ocurrir de forma errática en varias zonas, por lo que es vital estar informados y preparados.