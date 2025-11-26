Alerta Naranja: Tormentas Previstas para Este Miércoles

A partir de este miércoles 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas de nivel naranja y amarillo debido a intensas tormentas que afectarán varias regiones del país. La ciudadanía debe estar atenta a las recomendaciones de seguridad ante fenómenos meteorológicos peligrosos.

El SMN advirtió sobre tormentas severas, granizadas y vientos intensos en diferentes provincias. Se estima que los fenómenos pueden generar complicaciones tanto en la vida cotidiana como en la seguridad de las personas y bienes materiales.

Alerta Naranja por Tormentas en Mendoza

La alerta de nivel naranja abarca el centro y sur de Mendoza, donde se prevén tormentas persistentes con precipitaciones que alcanzarán entre 15 y 40 milímetros. Se anticipan granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Alerta Amarilla en Vigor

El nivel amarillo se activa en varias provincias, incluyendo:

San Juan y Mendoza

En el este y norte de Mendoza y en San Juan, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 km/h. Las precipitaciones también oscilarán entre 20 y 40 milímetros.

Otras Provincias Afectadas

San Luis, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut también se encuentran bajo la misma alerta, con fenómenos similares esperados.

Precauciones Recomendadas

Ante el avance de las tormentas, el SMN sugiere a la población mantene ractividad dentro de edificios cerrados, alejarse de artefactos eléctricos y evitar hacer uso de teléfonos fijos. Quienes se desplacen deben permanecer dentro de los vehículos y evitar áreas inundadas.

Situación en Buenos Aires y Pronóstico de Temperaturas

En Buenos Aires, la máxima prevista es de 31°C, con un inicio algo nublado que se despejará parcialmente durante la tarde. A nivel nacional, se anticipan temperaturas que oscilarán entre 19°C y 38°C en distintas regiones, con condiciones variables que se mantendrán a lo largo de la semana.

Clima en el Resto del País

Otras provincias como Córdoba, Tucumán y La Rioja también vivenciarán condiciones cálidas, con máximas que superan los 35°C. La actividad eléctrica y tormentas pueden ocurrir de forma errática en varias zonas, por lo que es vital estar informados y preparados.