Alerta por drástica disminución en la vacunación infantil

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanza una advertencia alarmante sobre la histórica baja en las coberturas de vacunación infantil en el país, declarando que la salud de nuestros niños y adolescentes enfrenta una crisis sin precedentes.

Recientes análisis de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Observatorio de la Infancia y Adolescencia evidencian una clara preocupación. En su comunicado, la SAP subrayó el peligro inminente que representa el resurgimiento de enfermedades que habían sido controladas, mencionando que ya se han registrado siete muertes por coqueluche en los últimos meses. Las cifras revelan un descenso en la vacunación que está comprometiendo la inmunidad colectiva y fomentando la reaparición de patologías previamente prevenibles.

La Fragilidad Inmunológica Colectiva

Eduardo Arellano, reconocido sanitarista y emergentólogo, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el país. Según Arellano, las actuales coberturas de vacunación ponen en riesgo no solo la salud individual, sino también la salud pública en general, afectando especialmente a los bebés menores de 18 meses, el grupo más vulnerable y propenso a hospitalizaciones y muertes evitables.

Factores que Agravan la Situación

Arellano vincula este preocupante escenario al desmantelamiento del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud en los últimos dos años. Destacó la eliminación de programas territoriales de vacunación y la despedida de más de 2.600 trabajadores esenciales, lo que ha debilitado los esfuerzos de vacunación. Asimismo, mencionó que las dosis que se están aplicando actualmente pertenecen a lotes adquiridos durante la gestión previa, lo que limita la efectividad del programa actual.

Un Calendario de Vacunación en Tiempos de Crisis

“Argentina, que solía ser un modelo en el ámbito de la vacunación, con uno de los calendarios más completos del mundo—ofreciendo 19 vacunas gratuitas y obligatorias—, ahora se enfrenta a brotes activos y al regreso de enfermedades que se consideraban erradicadas”, resaltó Arellano, subrayando la urgencia de la situación y la necesidad de acciones inmediatas para revertir esta tendencia alarmante.