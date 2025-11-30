Alerta por Fuertes Lluvias en Veracruz, Tamaulipas y SLP; Frente Frío 17 Afectará Ocho Estados con Temperaturas Bajo Cero

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada del Frente Frío Número 17, que este domingo provocará lluvias intensas en Tamaulipas y fuertes en Veracruz, mientras las temperaturas descienden en varias regiones.

Una Noche Fría con Pronóstico de Lluvias

Este domingo 30 de noviembre, el Frente Frío Número 17 se desplaza sobre el norte y noreste de México. Su interacción con un canal de baja presión en el Golfo de México y corrientes en chorro dará lugar a lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, y fuertes en Veracruz, además de chubascos en otros estados como Nuevo León, San Luis Potosí, y Puebla.

Bajas Temperaturas y Vientos Intensos

La masa de aire polar asociada al frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas en la Mesa del Norte. Se esperan vientos de componente norte que oscilarán entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, principalmente en las costas de Tamaulipas.

Efectos en el Noroeste del País

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera, sumada a las corrientes en chorro, ocasionará también descenso de temperaturas en el noroeste de México, con lluvias aisladas en estados como Baja California Sur y Chihuahua.

Condiciones Climatológicas en Diversas Regiones

La humedad que proviene del Pacífico y del Caribe generará lluvias en gran parte del país, incluyendo la península de Yucatán. Se espera un clima variable en el sur y occidente, donde máximas de 35-40°C se prevén en Nayarit y Guerrero.

Peligros Potenciales y Recomendaciones

El SMN también alerta sobre oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y el Golfo de Tehuantepec, con rachas de viento intensas que supondrán un riesgo para la navegación. Se aconseja a la población estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones al conducir y en actividades al aire libre.

Advertencia sobre los Efectos del Frío

Se pronostican mínimas que podrían llegar a -10°C en estados como Chihuahua y Durango. La combinación de clima gélido con vientos fuertes podría provocar la caída de árboles y anuncios, así como encharcamientos y deslaves en áreas afectadas por lluvias intensas.