Alerta por la desregulación del gas en garrafas: aumenta la venta clandestina y los riesgos para la seguridad

Título: La Desregulación del Gas en Garrafas: Un Riesgo Creciente para la Seguridad Pública

Bajada: La reciente desregulación del mercado de garrafas genera preocupación entre fabricantes y consumidores, al abrir la puerta a distribuidores clandestinos y poner en riesgo miles de empleos.

En el programa «Bienvenido al tren» de Bravo TV, Juan di Natale planteó un debate crucial sobre la nueva desregulación del mercado del gas en garrafas. «La desregulación ya asusta, ¿no? Es una palabra que nos da miedo», comentó el conductor al presentar a Darío Simonetti, presidente de CAFADIGAS, la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado.

Impacto de la Desregulación en el Sector

Simonetti describió una situación alarmante para la industria. La reciente modificación del esquema regulatorio ha llevado a la «proliferación de distribuidores clandestinos», lo que no solo afecta a más de 220 pequeñas y medianas empresas, sino que también representa un serio problema de seguridad pública. «Cualquiera puede salir a repartir garrafas, lo que crea una alarmante inseguridad», advirtió.

Cadena de Comercialización en Crisis

El dirigente explicó que antes existía una cadena de distribución controlada —productor, fraccionador, distribuidor—, pero ahora «cualquiera puede vender el gas», incluso a precios por debajo del costo fijado por los distribuidores habilitados. Esta situación fomenta la competencia desleal y pone en peligro a numerosas familias que dependen de este sector, exponiendo a más de 3.500 empleos.

Consecuencias para los Usuarios

Simonetti advirtió que los usuarios no verán beneficios económicos. «No vamos a pagar menos por la garrafa», enfatizó, alertando sobre el riesgo de acopios ilegales en áreas peligrosas, como cerca de jardines y escuelas. Esto pone en riesgo a la comunidad al manipular un producto altamente explosivo sin las debidas medidas de seguridad.

Denuncias y Acciones Legales

CAFADIGAS ha presentado más de 200 denuncias ante la Secretaría de Energía y diversas municipalidades, además de entablar una acción judicial para cuestionar la constitucionalidad del decreto que permite estos cambios regulatorios. «No queremos esperar a que haya una tragedia», insistió Simonetti, recordando explosiones recientes en depósitos clandestinos que amenazaron a los vecinos.

Concentración del Mercado

Al ser consultado sobre quiénes se benefician de esta nueva situación, Simonetti fue directo, pero cauteloso: “Hay tres empresas… por mi gestión no las puedo nombrar”. Según él, el mercado tiende a concentrarse en pocas manos, lo que limita la competencia justa.

Necesidad de Regulación

Para Simonetti, una solución inmediata podría ser tan simple como implementar más inspecciones en las plantas fraccionadoras. «Es muy fácil poner un inspector en cada planta y resolver el tema de inmediato”, sugirió, enfatizando el creciente desamparo del mercado formal.