Alerta por retrasos en las obras del Río Salado: ‘No cumpliremos los plazos establecidos’

La alarmante situación hídrica que afecta al interior de la provincia de Buenos Aires vuelve a centrar la atención en la paralización de las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado. En este contexto, dialogamos con Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan y coordinador de la Comisión de Aguas de CARBAP.

El experto destacó la complejidad de la obra: “Este es un proyecto con múltiples complicaciones, abarcando más de 400 kilómetros ya dragados y que, debido a sus características, requiere una atención especial. En este tiempo limitado, es crucial resolver los tramos críticos, específicamente uno de solo 20 kilómetros que necesita ser urgido por Nación”.

Reactivación Inadecuada de las Obras

A pesar de reconocer una reactivación, Larrañaga subrayó que esta es insuficiente: “Valoro el avance, pero debemos reconocer que lo que ha reiniciado es únicamente de carácter comercial”.

Señaló que la ejecución incompleta de las obras pone en riesgo los compromisos temporales: “Advertimos que el cumplimiento de los plazos establecidos no será viable. Hay personas que todavía están atrapadas por el agua, y no podemos permitir que estas crisis se repitan”.

Zonas Afectadas en Situación Crítica

El impacto de la falta de progreso golpea duramente a diversos municipios: “Las consecuencias son severas en el norte de 25 de Mayo, en el Partido de la República, y también en Lobo y Navarro”.

Respecto al Fondo Hídrico Nacional, Larrañaga expresó su inquietud: “Queremos claridad sobre el estado de los fondos”. También mencionó un remanente significativo que permanece sin utilizar: “Estamos hablando de más de 190.000 millones de pesos, casi 200.000 millones”.

Para una reactivación plena, es esencial regularizar los pagos pendientes: “Estimamos que estos pagos representan cerca del 20% de los recursos paralizados en el Fondo Hídrico Nacional”.