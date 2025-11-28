Alerta por tormentas y calor extremo en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un clima extremo este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras provincias, con alertas por calor intenso y tormentas temporales.

Este viernes 28 de noviembre, las altas temperaturas continuarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que las condiciones climáticas se mantengan en un índice elevado, con alertas amarillas activadas para tormentas y calor extremo en varias regiones.

Alertas por Tormentas y Calor Extremo

De acuerdo con el SMN, las provincias afectadas por la alerta de tormentas incluyen Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Se prevén fenómenos meteorológicos con potencial de causar daños y una interrupción temporal de actividades.

Condiciones Previstas

Las tormentas, de intensidad variable, podrían ser acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que alcancen los 80 km/h. La mayor intensidad de estas condiciones se anticipa para la noche del viernes y el fin de semana, con precipitaciones acumuladas que podrían variar entre 30 y 50 milímetros.

Mapa de Alertas para el viernes

Recomendaciones por Calor Extremo

Además, el SMN ha emitido una alerta amarilla por calor extremo para Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde se anticipan temperaturas máximas que alcanzarán los 40°C y mínimas de 19°C. Se aconseja a la población mantenerse hidratada, consumir alimentos frescos y protegerse del sol, especialmente cuidando a lactantes y niños.

El Tiempo en el AMBA

En Buenos Aires, la temperatura se mantendrá en torno a los 24°C, con mínimas de 19°C y máximas que llegarán a 28°C. Se espera un cielo parcialmente nublado que se nublará durante la noche, además de ráfagas de hasta 50 km/h. La humedad alcanzará el 90%.

Pronóstico para la ciudad de Buenos Aires

Condiciones en el Conurbano

El conurbano bonaerense presentará un clima similar, aunque ligeramente más fresco, con temperaturas que oscilarán entre 17°C y 28°C. Asimismo, se prevén vientos de entre 23 y 31 km/h y un cielo mayormente nublado.

Pronóstico para Otras Provincias

A nivel nacional, las temperaturas variarán desde 20°C a 32°C en Córdoba, 21°C a 36°C en Tucumán, y hasta 40°C en Santiago del Estero. Otras provincias también experimentarán un rango de temperaturas que puede afectar la comodidad y la salud de la población.