Alertan sobre tres micros en Retiro con casos de sarampión: rutas y paradas descritas

Alerta Sanitaria: Cuatro Miembros de una Familia Ingresaron a Argentina Contagiados de Sarampión

En un preocupante informe, se ha revelado que cuatro integrantes de una misma familia llegaron a Argentina contagiados de sarampión. Las autoridades sanitarias advierten a quienes compartieron su viaje en micro que estén atentos a posibles síntomas.

Recientemente, se confirmó que esta familia, compuesta por tres adultos y un niño, había viajado desde Bolivia, donde participaron en actividades sociales en espacios cerrados con personas que presentaban síntomas. Su ingreso al país se realizó el 14 de noviembre a través del cruce Yacuiba-Salvador Mazza.

El Itinerario de la Familia Infectada

El grupo viajó en tres micros, primero hasta Buenos Aires y luego hacia Entre Ríos. Las autoridades han reconstruido su trayecto para identificar a posibles contactos expuestos. Su último punto de destino en Argentina fue la localidad de San Javier, Uruguay, el 16 de noviembre.

Confirmación de Casos en Uruguay

Los infectados fueron notificados por las autoridades uruguayas al Centro Nacional de Enlace de Uruguay. Uno de los miembros de la familia presenta síntomas claros, como erupciones cutáneas, mientras que los otros se encuentran asintomáticos.

Detalles del Viaje y Paradas

Los viajeros utilizaron varias empresas de transporte, incluyendo “Autobuses Quirquincho S.R.L” y “Balut Hermanos S.R.L”. Durante su trayecto, realizaron paradas técnicas en varios puntos del país, donde se identificaron puntos de ascenso y descenso de pasajeros en terminales de diferentes provincias, tales como Jujuy, Salta y Buenos Aires.

Recomendaciones del Ministerio de Salud