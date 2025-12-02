AlertAR: Conoce el Innovador Sistema Nacional de Emergencias

AlertAR: El Nuevo Sistema de Alerta Temprana Que Salvará Vidas en Argentina

El Gobierno argentino presentó AlertAR, una innovadora herramienta que enviará mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles en situaciones críticas. Este sistema promete mejorar la respuesta ante desastres naturales y emergencias.

El ambicioso proyecto, con una inversión de $12.000 millones, cuenta con la colaboración de diversas entidades gubernamentales y empresas de telecomunicaciones.

¿Qué es AlertAR y Cómo Funciona?

AlertAR es un sistema de alerta temprana creado para que, ante cualquier catástrofe como inundaciones, incendios o eventos meteorológicos severos, el Ministerio de Seguridad pueda enviar notificaciones directas a todos los dispositivos móviles presentes en la zona afectada.

Inmediatez y Eficacia

Los mensajes de emergencia se recibirán de forma instantánea, incluso si los teléfonos están bloqueados, asegurando que cada persona reciba información vital en tiempo real. Este mecanismo de georreferenciación evita la saturación de datos, enviando alertas solo a quienes se encuentran en áreas de riesgo.

Un Enfoque Colaborativo

Desarrollado gracias a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM, la Administración Federal de Emergencias (AFE) y varias empresas de telecomunicaciones, AlertAR representa un cambio fundamental en la gestión de emergencias en Argentina.

Comparaciones Internacionales

Este sistema se asemeja a las tecnologías utilizadas en otros países, como Chile para terremotos y Estados Unidos para huracanes. Según la exministra Patricia Bullrich, la implementación de AlertAR «reducirá tiempos de respuesta y ampliará la cobertura ante eventualidades».

Un Sistema Nacional de Alerta

AlertAR se destaca por ser el primer sistema de comunicación nacional masivo y moderno en situaciones de crisis en el país. Su implementación es clave para salvar vidas y mitigar daños materiales, como se destacó en su presentación.

En los próximos meses, se espera que AlertAR esté operativo en todo el territorio nacional, transformando la manera en que Argentina enfrenta las emergencias.