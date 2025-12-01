Alertas amarillas y naranjas por tormentas en Buenos Aires y 11 provincias más

Alertas Meteorológicas: Tormentas Fuertes Afectan Buenos Aires y Otras Provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarilla y naranja por lluvias y tormentas fuertes que impactarán en Buenos Aires y once provincias del centro-norte del país.

La franja de Buenos Aires bajo alerta amarilla incluye una amplia zona desde Magdalena hasta General Alvarado, abarcando localidades como Punta Indio, Chascomús y Mar Chiquita. Se esperan “lluvias, algunas localmente fuertes” en la tarde, acumulando entre 40 y 60 mm, con posibilidad de superaciones puntuales.

Condiciones Meteorológicas en el Norte del País

En la región norte, las alertas mantienen el color amarillo, advirtiendo sobre tormentas intensas en provincias como Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Jujuy y Catamarca. El SMN estima la posibilidad de “lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo”, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Proyecciones de Precipitación

Se anticipan acumulaciones de lluvia de entre 30 y 70 mm, dependiendo de la región. En Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Salta y Tucumán, se ha elevado la alerta a naranja por tormentas que podrían ser “fuertes o localmente severas”, con ráfagas intensas y precipitaciones que podrían alcanzar entre 80 y 100 mm.

Impacto de las Tormentas Previas

Este fin de semana, localidades cordobesas como Embalse y Villa General Belgrano sufrieron tormentas severas, con granizo del tamaño de pelotas de tenis y graves inundaciones en el valle de Calamuchita, donde se registraron daños significativos.

Previsión para el Área Metropolitana