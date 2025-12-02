Alianza Lima ficha nuevo arquero para 2026: se une desde Sporting Cristal para rivalizar con Guillermo Viscarra

Hoy, Alianza Lima enfrenta a Sporting Cristal en la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025, mientras su futuro arquero, Alejandro Duarte, ya es parte de las novedades de La Victoria.

El Nuevo Arquero de Alianza Lima

A medida que se aproxima la semifinal, surge una noticia relevante para el equipo blanquiazul: Alejandro Duarte, actual arquero de Sporting Cristal, está a un paso de convertirse en el nuevo guardameta de Alianza Lima para 2026. La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó que el acuerdo está casi sellado, solo falta la firma.

Declaraciones de la Periodista

“Ya está casi cerrado, falta la firma, pero es casi un hecho que Alejandro Duarte va a ser arquero de Alianza Lima”, anunció Rodríguez en el programa L1 Radio, generando gran expectativa entre los aficionados y expertos.

Alejandro Duarte será el nuevo arquero de Alianza Lima en el 2026.

Un Reto por el Puesto

Duarte se suma para ocupar el lugar de Angelo Campos, quien se despedirá del club tras varias temporadas exitosas. El nuevo arquero competirá con el actual titular, Guillermo Viscarra, que ha tenido una destacada actuación en la presente temporada.

Perspectivas de la Competencia

Franco Navarro, director deportivo de Alianza, está comprometido con fortalecer el equipo. Si bien la pretemporada inicia con ambos arqueros en igualdad de condiciones, Viscarra tiene una ventaja al haber sido titular constante en 2025. Duarte no ha disputado un partido oficial desde mayo, lo que añade tensión a su ingreso.

Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra.

Refuerzo en la Defensa

Duarte no es el único refuerzo que se anticipa. El club también está en negociaciones para sumar a dos defensores, incluyendo a D’Alessandro Montenegro, quien aportará versatilidad al equipo, y Cristian Carbajal, en un intento por mejorar la plantilla tras una campaña complicada.

Detalles de las Nuevas Incorporaciones

Montenegro, con experiencia en ADT, ha demostrado su valor en 31 partidos, aportando goles y asistencias. Carbajal, recientemente convocado a la selección nacional, se unirá para competir en la posición de lateral izquierdo, dejando atrás la salida de Ricardo Lagos.

Alianza Lima está dispuesta a invertir 150 mil dólares en las nuevas incorporaciones, con la esperanza de recuperar el título de la Liga 1 y ofrecer un mejor rendimiento internacional en la próxima temporada.