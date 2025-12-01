Alibaba lanza innovadoras gafas inteligentes para competir con Apple y Meta

La gigante tecnológica china lanza su primera línea de gafas inteligentes, prometiendo asistencia avanzada en tiempo real con un diseño moderno y funcional.

Alibaba ha dado un paso significativo en la tecnología portátil al presentar en China su línea de gafas inteligentes Quark AI, que incluye los modelos S1 y G1. Ambas versiones están equipadas con modelos de lenguaje desarrollado por la compañía, ofreciendo capacidades de razonamiento sofisticadas y asistencia útil en el día a día.

Diseño y Funcionalidad para el Usuario Moderno

Estas gafas están ideadas para usarse todo el día, con un sistema de baterías intercambiables que proporciona hasta 24 horas de autonomía. Además, los usuarios pueden interactuar con los dispositivos mediante comandos de voz y controles táctiles en las patillas.

Características Destacadas del Quark AI S1

El modelo S1 se distingue por sus pantallas micro-OLED transparantes, permitiendo superponer información directamente en las lentes. Esto habilita funciones como:

Navegación asistida

Teleprompter

Traducción en tiempo real

Respuestas contextuales a solicitudes

Cotidianeidad y Estilo con el Quark AI G1

El Quark AI G1 se centra en un uso más cotidiano, ofreciendo una variedad de colores y diseños atractivos, aunque sin las pantallas micro-OLED. Este modelo, sin embargo, mantiene las funciones de inteligencia artificial, apuntando a quienes buscan un accesorio más ligero y estético.

Innovación y Ecosistema Integrado

Ambos modelos cuentan con micrófonos de conducción y cámaras integradas, junto con la aplicación Alibaba Quark, que facilitan una interacción más fluida con la inteligencia artificial. Esto transforma las gafas en un centro de asistencia personal, capaz de adaptarse a las necesidades del usuario en tiempo real.

Entre sus características avanzadas destacan:

Traducción instantánea

Asistencia contextual

Navegación guiada

Modo teleprompter

Integración completa con el ecosistema Alibaba

Con esta integración, Alibaba busca que sus gafas sean una extensión inteligente de la vida diaria del usuario, asistiendo en tareas personales, laborales y de movilidad.

Precios y Disponibilidad

Las gafas ya están disponibles en China, posicionándose en la gama media del mercado de wearables avanzados:

Quark AI S1: USD 536

Quark AI G1: USD 268

Aunque la compañía no ha confirmando su llegada a otros mercados, se espera que Alibaba busque expandir esta línea internacionalmente en 2026. En caso de lograrlo, competirá directamente con dispositivos de grandes marcas como Meta y Apple, así como con startups enfocadas en gafas inteligentes.