Alicio Dagatti: De la gloria del ascenso a Primera a la oscura trama de drogas

El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Liga Profesional es un motivo de festejo local, pero la alegría se ve ensombrecida por la delicada situación judicial de su presidente, Alicio Dagatti, quien enfrenta serias acusaciones de participación en una estructura criminal.

La llegada de Estudiantes a la Liga Profesional coincide con un momento complicado para su presidente, Alicio Dagatti. Mientras el equipo vivía un momento de euforia tras vencer a Deportivo Madryn, Dagatti lidiaba con un expediente que lo vincula a una red delictiva operante en el Servicio Penitenciario de Córdoba. Este complicado panorama ha sido revelado por *Perfil Córdoba*.

Alicio Dagatti: elevación a juicio y competencia federal

Una trayectoria empresarial marcada por la controversia

Dagatti, conocido por su influencia en la región, ha tejido una extensa red empresarial que abarca desde frigoríficos hasta vínculos significativos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta consolidada posición, construida durante décadas, ahora enfrenta la presión de un avance judicial inquietante.

Frigorífico Livorno, en el centro del caso Dagatti

Arresto y evolución de la causa

Dagatti fue detenido en diciembre de 2024 tras el descubrimiento de dispositivos móviles, drogas y alcohol ocultos en productos destinados a las cárceles. Después de ocho meses de prisión en Bouwer, logró libertad condicional con una fianza de 500 mil dólares en agosto de 2025. Sin embargo, en noviembre, se enfrentó a nuevas acusaciones por la venta de carne en mal estado.

Detención de Dagatti: una saga judicial en ascenso

Desarrollos en el ámbito judicial

En noviembre, la defensa logró un importante avance cuando la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa debía ser tratado en un ámbito federal, bajo la supervisión de un equipo legal encabezado por Germán Garavano. Los jueces del caso identificaron la situación como parte de una maniobra organizada que excede la competencia provincial.

Caso Dagatti: condena a un chofer en el epicentro del escándalo

El club enfrenta un desafío dual

A pesar de los problemas jurídicos de Dagatti, Estudiantes de Río Cuarto se alista para afrontar su primera temporada en la Liga Profesional, junto a reconocidos rivales como Talleres y Belgrano. Se planean obras en el estadio Antonio Candini, en un contexto donde la ciudad celebra un logro deportivo significativo tras más de tres décadas. Sin embargo, la presión sobre la dirigencia es palpable, ya que Dagatti, aclamado por algunos, se encuentra en el umbral de una causa judicial de creciente magnitud.

Según el fiscal Gavier, Dagatti sería parte de una serie de delitos con ramificaciones en el ámbito empresarial y penitenciario. A pesar de que su defensa busca un juicio oral, la probabilidad de intervención federal podría prolongar el proceso y complicar sus aspiraciones dirigenciales.