Amazon emite deuda de $12 mil millones con demanda histórica

Amazon Regresa al Mercado de Deuda: Lanzamiento de una Emisión por USD 12.000 Millones

El gigante del comercio electrónico, Amazon, ha dado un significativo paso al anunciar su primera colocación de deuda en tres años, atrayendo un interés abrumador de los inversores.

Amazon ha planificado emitir deuda en dólares por USD 12.000 millones, con el objetivo de financiar adquisiciones, invertir en su crecimiento y considerar la recompra de acciones. Este movimiento marca su regreso al mercado de deuda luego de más de dos años de ausencia.

La respuesta de los inversores fue contundente: la demanda alcanzó la increíble cifra de USD 80.000 millones, superando en seis veces lo ofrecido por la empresa.

Detalles de la Emisión

La emisión se estructuró en seis tramos de bonos, cada uno con diferentes plazos y rendimientos. Esto permite que Amazon diversifique su base de inversores, atenuando los riesgos asociados.

Bancos Participantes

Los bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan Chase fueron los encargados de facilitar esta operación en el competitivo entorno financiero de Wall Street.

Ventajas de la Emisión

La colocación resulta especialmente atractiva por varias razones:

En primer lugar, Amazon se beneficia de un flujo de caja robusto impulsado por su negocio de comercio electrónico y la exitosa expansión de Amazon Web Services (AWS), su división de servicios en la nube.

Además, el actual entorno de tasas de interés en Estados Unidos presenta oportunidades ideales para empresas con una notable calificación crediticia que buscan financiación a precios competitivos.

Proyectos a Futuro con los Fondos

Aunque Amazon aún no ha precisado la asignación de los fondos recaudados, se rumorea que están destinados a:

– Adquisiciones estratégicas

– Inversiones en infraestructura y recompra de acciones

– Iniciativas para competir con gigantes como Microsoft, Google y Walmart

La notable demanda refleja la confianza de los inversores en la capacidad de Amazon para mantener su crecimiento, incluso frente a un posible enfriamiento de la economía global.

Competencia en el Mercado de Deuda

Con esta colocación, Amazon se une a otras grandes tecnológicas como Alphabet Inc. (madre de Google), Meta Platforms Inc. y Oracle Corp., que han recurrido recientemente al mercado de deuda como parte de sus estrategias de expansión.

El creciente ritmo de emisiones por parte de estos colosos tecnológicos ha elevado el volumen total de bonos corporativos a más de USD 6 billones en lo que va del año.

Según proyecciones de JPMorgan Chase, el impulso en inversiones relacionadas con IA podría llevar el mercado estadounidense de bonos con calificación de inversión a alcanzar un récord histórico de USD 1,81 billones en el próximo año.