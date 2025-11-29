AMBA: Nuevas Tarifas para Colectivos, Subtes y Autopistas

Desde este lunes 2 de diciembre, los usuarios del transporte público en Buenos Aires enfrentarán un aumento significativo en las tarifas, que no solo impactará el bolsillo sino que también busca reequilibrar el sistema de subsidios.

Detalles del Aumento Tarifario

El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad alcanzará los $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el costo será de $658. En total, se prevé un incremento del 4,3%, que se suma a un ajuste mensual previo del 2%. Además, en la provincia se sumará un incremento extra del 10% este mes.

Subtes y Peajes: Aumentos en Todas Partes

El precio del viaje en subte también se verá afectado, alcanzando los $1.206. En términos de transporte por carretera, los peajes en hora pico oscilarán entre $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Illia.

Desglose de Tarifas de Colectivos

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno de la Ciudad, los costos se definen según la distancia:

– 0 a 3 km: $593,52

– 3 a 6 km: $659,50

– 6 a 12 km: $710,31

– 12 a 27 km: $761,15

Transacciones Modernas en el Transporte

Desde diciembre, las estaciones de subte comenzarán a aceptar pagos mediante tarjetas de crédito y débito, además de la tarjeta SUBE. De acuerdo con los datos de Emova, estos métodos de pago sin contacto ya representan el 30% de las transacciones.

Planes de Modernización del Sistema de Transporte

El Gobierno porteño se ha comprometido a llevar a cabo un plan de modernización que incluye la renovación de más de 1.600 unidades de transporte. Esto abarcará la incorporación de validadores multipaso y mejoras en los recorridos.

Además, se fomentará la transición hacia energías sostenibles mediante incentivos para que las empresas incorporen vehículos eléctricos o a gas. A partir de enero de 2027, será obligatorio añadir unidades de energía limpia cada vez que se retire un colectivo de gasóleo, con el objetivo de que el 30% de la flota sea eléctrica o a gas en ese año.