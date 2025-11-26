¿Amenazas al desfile de Macy’s? Pronóstico de vientos fuertes en Nueva York

El esperado Desfile de Acción de Gracias de Macy’s enfrenta inquietantes pronósticos meteorológicos que podrían alterar el espectáculo de globos gigantes en las calles de Manhattan.

Con un amanecer soleado y temperaturas frías, el evento emblemático de Nueva York se prepara, aunque los vientos amenazan con complicar la elevación de los globos, que son el corazón del desfile. Meteorólogos advierten que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 20 y 30 millas por hora, lo que requerirá una evaluación cuidadosa de las condiciones antes del inicio del recorrido.

El Protocolo de Seguridad y su Importancia

El protocolo de seguridad para el desfile es riguroso. Según las normas, si los vientos constantes superan las 23 millas por hora (37 km/h) o si las ráfagas alcanzan 34 millas por hora (55 km/h), los globos deben permanecer en tierra. Esta rigurosa medida se toma para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes, dado el historial de incidentes, como el que ocurrió en 1997 cuando un globo impactó un poste, resultando en lesiones.

Condiciones Climáticas Previstas

Brian Lada, meteorólogo, aseguró que la mañana del desfile mostrará un cielo despejado, pero conviene estar atento a la evolución de las ráfagas, que podrían crear un desafío significativo. Los vientos pueden cambiar en minutos, obligando a los organizadores a evaluar constantemente el recorrido del desfile.

Alyssa Glenny, otro meteoróloga de fama, precisó que es fundamental monitorear estas ráfagas mediante un análisis meteorológico minucioso, especialmente debido a los patrones de presión atmosférica en la zona. La combinación de alta y baja presión generará un ambiente ideal para la aparición de vientos intensos.

Expectativas para el Gran Día

A pesar de la preocupación por las condiciones adversas, el desfile promete ser un espectáculo impresionante. Este año, se contará con más de 5000 voluntarios, 32 globos gigantes, 27 carrozas y diversas presentaciones artísticas que capturarán la atención del público. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran globos de personajes emblemáticos como Buzz Lightyear y PAC-MAN, lo que aumentará la emoción del evento.

Las festividades comienzan a las 8:30 a.m. (hora del este), con la conducción de figuras reconocidas de la televisión estadounidense, prometiendo así ser un evento inolvidable. Mientras tanto, meteorólogos y organizadores continúan evaluando la situación, esperando que nada empañe este querido desfile.