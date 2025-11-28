América de Cali se reencuentra con la victoria y deja a Medellín al borde de la eliminación: 2-1 en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Con un final apasionante, América de Cali se impone a Independiente Medellín

En un emocionante encuentro por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, América de Cali logró una vital victoria sobre Independiente Medellín con un marcador de 2-1, manteniendo vivas sus esperanzas en el torneo.

Desarrollo del partido

Finalizó el encuentro: América de Cali 2-1 Independiente Medellín

Momentos destacados del encuentro

MINUTO 96: Medellín tuvo una oportunidad al final con un tiro libre, pero Jorge Soto salvó con gran reflejo sobre el palo izquierdo.

MINUTO 95: Leyser Chaverra es amonestado por protestar y Baldomero Perlaza recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Joel Romero.

MINUTO 91: Jorge Soto también fue amonestado por demorar en un saque de meta.

MINUTO 90: Se añaden siete minutos de tiempo suplementario.

MINUTO 85: ¡Gol de América! Adrián Ramos marcó el segundo tanto con un potente disparo al palo derecho, tras un preciso centro.

Cambios estratégicos

MINUTO 85: América realiza un cambio, sale Sebastián Navarro y entra Kevin Angulo.

MINUTO 83: Medellín también realiza un cambio, sale Francisco Fydriszewski y entra Fáiner Torijano.

MINUTO 81: ¡Tarjeta roja para Medellín! Kevin Mantilla fue expulsado tras recibir su segunda amarilla al cometer falta sobre Cristian Barrios.

Primer tiempo intenso

MINUTO 45: Finaliza el primer tiempo con América liderando 1-0.

MINUTO 19: ¡Gol de América! Jhon Tilman Palacios rompió el empate en un emocionante contragolpe con un impresionante remate que sorprendió al arquero rival.

Cambios en el segundo tiempo

MINUTO 49: Medellín, tras los cambios, mostró una mejor cara en el inicio de la segunda etapa, buscando igualar el marcador.

La respuesta de Medellín

MINUTO 65: ¡Gol de Medellín! Brayan León empató el partido con un gran toque levantado sobre el portero, tras un pase largo que lo dejó mano a mano.

Las estadísticas del encuentro

El partido transcurrió con numerosas oportunidades para ambos equipos, con un juego intenso y muchas emociones hasta el final.

Esta victoria no solo refuerza la moral de América de Cali, sino que también los mantiene en la lucha por una posición destacada en la tabla. La presión aumenta para Independiente Medellín, que deberá replantear su estrategia si quieren seguir con opciones en el torneo.