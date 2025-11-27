Amor en Altura: La Historia Detrás de Decathlon Argentina

El pasado 8 de noviembre marcó un hito para los amantes del deporte en Argentina con la apertura de la primera tienda de Decathlon en Buenos Aires, que ha generado un aluvión de visitantes y compras.

La inauguración del primer espacio de Decathlon en Argentina ha sido recibida con entusiasmo. La marca, conocida mundialmente por su amplia gama de productos deportivos, ha logrado atraer a numerosos clientes desde su apertura, reflejando el gran interés que existía en el país.

Sabine Mulliez, Pedro Aguirre Saravia y Manuel Antelo durante la inauguración de Decathlon Argentina.

Quiénes Son los Protagonistas Detrás de Decathlon Argentina

En el corte de cinta estuvieron presentes figuras clave como Sabine Mulliez, acompañada por Pedro Aguirre Saravia y el empresario Manuel Antelo. Antelo, conocido por su incursión en el ámbito empresarial argentino, ha tenido un recorrido mediático en el pasado, siempre manteniendo equilibrada su vida privada y pública.

Sabine Mulliez: Un Bajo Perfil en el Mundo Empresarial

Sabine, parte de una de las familias más adineradas de Francia, frecuentemente se mantiene alejada del foco mediático. Sin embargo, su compromiso con la empresa es evidente. Es común encontrarla en eventos filantrópicos en Buenos Aires, demostrando su interés por causas sociales.

La Dinámica Familiar de los Mulliez

Los Mulliez, reconocidos en Francia como un imperio empresarial discreto, cuentan con un legado que incluye numerosas marcas a nivel mundial. Con más de 150 miembros activos en diversas industrias, su historia comienza con Louis Mulliez, un emprendedor que sentó las bases de esta notable familia.

Decathlon: Un Regreso a Argentina

La llegada de Decathlon no es la primera incursión de los Mulliez en el país. En 1997, intentaron establecerse con los supermercados Auchan, aventura que culminó en 2004. Recientemente, Auchan anunció un cambio de nombre en Francia, llevando a la marca hacia nuevas oportunidades con Intermarché y Netto.

Una Pareja Empresarial y Personal

La relación entre Sabine y Pedro no solo es comercial, sino también personal. Se conocieron en un vuelo internacional y su vínculo floreció, llevándolos a formar una familia y una sociedad de negocios. Este romance añade un toque humano al éxito empresarial de Decathlon en Argentina.