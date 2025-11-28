Amor por los Perros: La Playa de Claromecó y la Familia

Leticia Lembi, una periodista de 33 años, perdió su vida de forma trágica al caer de un acantilado en Mar del Plata, mientras capturaba momentos para sus redes sociales. Su pasión por los perros y su amor por la vida la convirtieron en una figura querida entre quienes la conocían.

Leticia Lembi era amante de los perros, especialmente de sus fieles amigas, Donna y Mabel. En los últimos meses, compartía su vida con Matías Elcuaz, baterista de la banda Arlequines, cuyo nuevo disco, «Tentando a la suerte», se presentaría el viernes en un centro cultural de Tres Arroyos.

Su entusiasmo se reflejaba en las redes sociales, donde expresaba su orgullo por los logros de Matías: «Tu fan 1. Muy orgullosa y contenta del discazo que sacaron! Felicitaciones!!«, escribió recientemente. Para él, era su bichito.

Un Desenlace Trágico

La noticia de su muerte llegó el miércoles a la redacción de La Voz del Pueblo a través de un periodista de La Capital de Mar del Plata, provocando una ola de llanto y desesperación. Leticia perdió la vida al caer de un precipicio de 25 metros mientras intentaba tomarse una selfie.

El Contexto de la Tragedia

El fiscal Carlos Russo detalló que el accidente ocurrió en una zona conocida como Barranca de Los Lobos, donde las condiciones del terreno se prestan para el riesgo. Según testigos, Leticia tropezó y cayó hacia unas rocas, perdiendo la vida de inmediato.

Recuerdos y Legado

Su trayectoria en el mundo del periodismo fue breve pero significativa. A pesar de estar solo un par de meses en La Voz del Pueblo durante el verano de 2020, su espíritu alegre dejó una marca. «Fue una persona muy desenvuelta en lo que hacía», comentó la directora del medio, María Ramona Maciel.

Una Pasión por la Comunicación

Leticia se graduó como Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Su carrera la llevó a Onlera, una agencia de marketing digital, donde se destacó por su capacidad de liderazgo y gestión de equipos.

Su Vida Familiar

Proveniente de una familia tradicional de Tres Arroyos, su padre, Carlos Lembi, fue dueño de una histórica tienda de ropa y su hermano, Luciano Lembi, es veterinario. Leticia era conocida por su amor hacia los animales y siempre apoyaba causas solidarias.

El Amor por la Playa

Con una casa en Claromecó, su playa favorita, Leticia disfrutaba del verano en compañía de sus seres queridos y sus adorados perros. La alegría que irradiaba era contagiosa y su risa siempre resonaba en las reuniones familiares.

La tragedia de su fallecimiento no solo afecta a su familia, sino que deja un profundo vacío en la comunidad. Leticia será recordada no solo por su talento, sino por el amor y la alegría que compartió durante su breve pero intensa vida.