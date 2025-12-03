Andamio ’90 celebra 35 años rindiendo homenaje a Alejandra Boero

El próximo 7 de diciembre, el emblemático teatro Andamio ’90 celebrará tres décadas y media como faro del teatro independiente en Buenos Aires. Su director artístico, Alejandro Samek, a sus 86 años, sigue al frente de esta institución cultural, donde revive la pasión por el arte escénico.

Un recorrido por la historia de Andamio ’90

En el corazón de Paraná 660, Andamio ’90 se alza como un bastión del talento teatral. Fundado por **Alejandra Boero** en 1990, Samek recuerda cómo en ese entonces, el teatro comenzó en un galpón que antes era una fábrica de pistones. «Con la ayuda de amigos y mucha dedicación, transformamos este espacio en un lugar para la creación y formación teatral», explica Samek.

La celebración del aniversario

Para el aniversario, Samek anticipa un espectáculo especial, destacando fragmentos de *Versos rebeldes*, su último trabajo junto a su madre: “Aunque queríamos celebrar en la calle, debido a regulaciones, solo podremos recibir a 140 personas dentro”, lamenta.

Un legado familiar en las artes

Hijo único de la renombrada figura del teatro argentino, Samek lleva la antorcha de su madre. Con orgullo, menciona que, a lo largo de los años, Andamio ‘90 se ha convertido en un hogar para el talento emergente. «Hemos dado lugar a muchas parejas que han nacido aquí, creando una comunidad”, añade.

Educación y futuro

Andamio ‘90 no solo es un teatro, sino también un instituto privado de actuación. Su rectora, **Celina Yáñez**, dirige programas de actuación y dirección que han dado forma a generaciones de artistas. «Nuestra misión es continuar la labor de mi madre, ofreciendo un espacio donde se pueda soñar y crear», concluye Samek.

Alejandra Boero: ícono de la escena teatral

Boero, reconocida por su contribución al teatro, comenzó su carrera en 1942 y fundó varios espacios culturales, marcando un antes y un después en la escena argentina. “Su ética y visión artística son la base de lo que hoy es Andamio ’90”, reflexiona Samek.

Construyendo un legado

El teatro ha sido un campo de lucha y pasión para Samek. A lo largo de sus años de trayectoria, también ha trabajado en otras instituciones culturales, desempeñando roles significativos que han contribuido al enriquecimiento de las artes en el país.