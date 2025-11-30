Andy Summers Revive los Éxitos de The Police con un Trío de Paralamas y Barão Vermelho

Andy Summers Regresa a Buenos Aires: Reviviendo los Clásicos de The Police

Preparáte para una noche inolvidable. El reconocido guitarrista Andy Summers, famoso por su papel en la emblemática banda The Police, se presentará en Buenos Aires con su proyecto Call The Police, haciendo un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

Este increíble evento tendrá lugar el 27 de febrero en el ND Teatro, donde Summers estará acompañado por dos destacados músicos brasileños: el baterista João Barone (de Paralamas) y el bajista y cantante Rodrigo Santos (de Barão Vermelho). Además, el talentoso Richard Coleman abrirá el espectáculo.

Un Repertorio de Éxitos Inolvidables

El show incluirá icónicas canciones como Every Breath You Take, Message in a Bottle, Roxanne y Every Little Thing She Does Is Magic. El grupo Call The Police, fundado en 2014, ha sabido captar la esencia de The Police y llevarla a nuevos escenarios.

De un Encuentro Musical a una Gran Sociedad

La historia de Call The Police se inició cuando Andy y Rodrigo se conocieron a través del empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que comenzó como una simple afinidad musical rápidamente se transformó en una exitosa colaboración. En 2017, se unió João Barone, completando así una alineación ideal. Desde entonces, la banda ha recorrido el mundo, ofreciendo un homenaje vibrante al legado de The Police con un toque latino.

Una Conversación con un Icono del Rock

En una entrevista reciente, Andy Summers compartió su entusiasmo por volver a Sudamérica: «Tocar en Argentina es siempre especial. A pesar de los desafíos, estoy emocionado de presentar este espectáculo». Summers, de 82 años, también comentó sobre las experiencias únicas que ha tenido en el país, desde presentaciones íntimas hasta shows en grandes estadios.

Un Espectáculo Multimedia y Más Allá

Cuando se le preguntó sobre el estilo del show, Andy comentó que «esencialmente es multimedia, combinando música, películas y fotografía». Sin embargo, el foco principal es la música, donde se incluyen temas de sus álbumes solistas y una selección hermosa de música brasileña. «Siempre termino con los clásicos de The Police, lo que genera una conexión increíble con el público», agregó.

El Futuro de Andy Summers

Además de su participación en Call The Police, el guitarrista está trabajando en nuevo material solista y varios proyectos literarios. A pesar de la exigencia de las giras y los viajes, Summers ha encontrado formas creativas de compartir su arte, incluso con producciones en solitario que mezclan música y narrativa visual.

Con un legado imborrable y una pasión por la música que sigue intacta, Andy Summers promete una noche llena de energía y nostalgia. ¡No te pierdas esta oportunidad única de revivir los mejores momentos de The Police en un escenario argentino!