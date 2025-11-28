ANMAT Prohíbe Dos Marcas de Jabones Líquidos

ANMAT Prohíbe Jabones Líquidos por Irregularidades en su Elaboración

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha dictado una prohibición contundente sobre dos jabones líquidos, tras hallar una serie de irregularidades en su fabricación y comercialización.

Este viernes, la ANMAT hizo pública la prohibición de uso, venta y distribución de los jabones líquidos “KEEPER” y “Swell”. La decisión se formalizó a través de las Disposiciones 8780/2025 y 8789/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Irregularidades Detectadas

Las medidas fueron tomadas después de que se realizaron inspecciones en los laboratorios de producción, donde se evidenciaron faltas en sus registros. La ANMAT, dirigida por Nélida Agustina Bisio, determinó que ambos productos carecían de la debida autorización para su venta.

Jabón KEEPER: Sin Registro y Sin Habilitación

La Disposición 8780/2025 afecta al “Jabón líquido, KEEPER – Fabricado por Keperchem SRL”, que se ofrecía en bidones de cinco litros con aromas como “manzana verde” y “neutro”. Durante una revisión de la base de datos de productos cosméticos, se constató que no existían registros en la ANMAT vinculados a este producto y que el establecimiento que lo fabricaba no tenía las licencias correspondientes.

Las inspecciones en la dirección que declaraba la etiqueta, en Villa Martelli, revelaron que no operaba ningún laboratorio. Además, se verificó que la autorización para la fabricación de productos cosméticos en esta ubicación había sido cancelada en 2023.

Jabón Swell: Otra Prohibición por Falta de Autorización

La Disposición 8789/2025 se refiere al “Jabón líquido para manos – Tocador – Swell”, producido por Grupo Jac S.A. La prohibición se estableció tras una inspección donde se comprobó que la fábrica también carecía de la habilitación de la ANMAT. Las verificaciones en la base de datos mostraron que no había productos que coincidieran con los detalles del etiquetado.

Además, se hallaron etiquetas con información que no coincidía con las autorizaciones vigentes, lo que llevó a la ANMAT a actuar para salvaguardar a los consumidores de posibles efectos adversos.

Comunicación de Prohibiciones a Autoridades

La ANMAT ha ordenado que estas prohibiciones sean comunicadas a las autoridades de salud provinciales y a las entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se estableció que el organismo realizará un seguimiento de estas medidas.