ANMAT Prohíbe Productos Capilares y Médicos por Riesgos a la Salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado medidas drásticas al prohibir la comercialización y distribución de diversos productos médicos y cosméticos que representan un riesgo importante para la salud pública.

La prohibición, que se formaliza a través de tres disposiciones oficiales, busca erradicar del mercado artículos que no cuentan con el registro sanitario necesario.

Detalles de la Disposición y Productos Afectados

Las disposiciones 8703/2025, 8704/2025 y 8705/2025, firmadas por la titular del organismo, Nelida Agustina Bisio, están publicadas en el Boletín Oficial. La decisión surge a raíz de inspecciones y denuncias que señalaron irregularidades en la producción y venta de estos insumos.

Irregularidades y Productos Peligrosos

Las inspecciones revelaron que muchos de estos productos, tanto para el cuidado como para la estética capilar, se fabrican y venden sin la debida habilitación, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Prohibiciones Específicas de Productos

Entre las medidas más destacadas, la Disposición 8704/2025 prohíbe cualquier actividad relacionada con productos para el cabello bajo la marca Prodigy, como alisados y máscaras capilares, por su potencial toxicidad al contener formaldehído. Esta sustancia está prohibida debido a su capacidad para provocar irritaciones e incluso aumentar el riesgo de cáncer con exposiciones prolongadas.

Impacto en Productos Odontológicos

Asimismo, la Disposición 8705/2025 afecta a productos odontológicos, incluidos geles y amalgamas dentales de empresas que no cumplen con las normativas vigentes. ANMAT ha confirmado que las empresas involucradas no poseen las habilitaciones requeridas, lo que agrava la situación.

Investigaciones y Consecuencias

Inspecciones adicionales llevaron a descubrir que una de las empresas mencionadas, identificada como “Casa Rodante”, se dedica a servicios de catering y no a la fabricación de productos médicos, lo que confirma la falta de legitimidad en su operación.

Acciones Reguladoras Continuas

La ANMAT ha decidido prohibir la comercialización de todos los productos de las empresas implicadas hasta que regularicen su situación en cumplimiento de la normativa. Esto también se aplica a JURATEC MEDICAL S.R.L., que ha sido acusada de producir artículos médicos sin el registro correspondiente, lo que ha llevado a un sumario sanitario.

Coordinación con Autoridades Sanitarias

Las disposiciones ordenan comunicar estas prohibiciones a las autoridades sanitarias provinciales y locales para el seguimiento adecuado. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que se cumplan con las reglamentaciones necesarias.