ANSES Anticipa el Calendario de Pagos de Diciembre

ANSES Anuncia Cambios en el Cronograma de Pagos para Diciembre 2025
Con motivo del feriado del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción, ANSES ha presentado un cronograma de pagos actualizado que beneficiará a jubilados, pensionados y familias en Argentina.
El Efecto del Feriado en los Pagos de ANSES
La reprogramación del calendario busca minimizar las demoras en las entidades bancarias y asegurar que los beneficiarios reciban sus pagos de manera ininterrumpida, incluso durante los días feriados. Las fechas de cobro se han ajustado, especialmente para:
- Jubilaciones y pensiones mínimas
- Jubilaciones que exceden el mínimo
- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignaciones Familiares (SUAF)
Montos de Jubilaciones y Pensiones en Diciembre 2025
Este mes trae consigo tres elementos clave para los beneficiarios:
- Aumento del 2,34%
- Pago del medio aguinaldo
- Bono extraordinario de $70,000 para los haberes más bajos
Detalles de los Nuevos Montos
- Jubilación mínima: $581,319.38
- Jubilación máxima: $3,440,695.38
- PUAM: $479,055.50
- Pensiones No Contributivas (PNC): $427,923.56
- PNC para madre de siete hijos: $581,319.38
Fechas de Pago para Jubilados y Pensionados
Jubilaciones que no superan el haber mínimo
DNI cuya terminación es:
- 0: martes 9 de diciembre
- 1: miércoles 10 de diciembre
- 2 y 3: jueves 11 de diciembre
- 4 y 5: viernes 12 de diciembre
- 6 y 7: lunes 15 de diciembre
- 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superan el haber mínimo
DNI cuya terminación es:
- 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- 8 y 9: martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI cuya terminación es:
- 0 y 1: martes 9 de diciembre
- 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
- 4 y 5: jueves 11 de diciembre
- 6 y 7: viernes 12 de diciembre
- 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF en Diciembre 2025
Montos de AUH
- AUH: $122,492
- AUH con discapacidad: $398,853
Asignaciones Familiares (SUAF) por Hijo
Dependiendo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), los montos son los siguientes:
- IGF hasta $948,361: $61,252
- IGF entre $948,361.01 y $1,390,864: $41,316
- IGF entre $1,390,864.01 y $1,605,800: $24,990
- IGF entre $1,605,800.01 y $5,022,048: $12,892
- Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $5,022,048): $42,039
Asignaciones por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $948,361: $199,434
- IGF entre $948,361.01 y $1,390,864: $141,086
- IGF desde $1,390,864.01: $89,043
Próximas Fechas de Cobro para AUH y SUAF
ANSES publicará el calendario definitivo en los próximos días, manteniendo la lógica habitual de pagos ordenados por la terminación del DNI y anticipando los cobros para asegurar que todos los beneficiarios reciban su asistencia antes del fin de semana largo.