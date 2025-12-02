ANSES Anticipa el Calendario de Pagos de Diciembre

Con motivo del feriado del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción, ANSES ha presentado un cronograma de pagos actualizado que beneficiará a jubilados, pensionados y familias en Argentina.

El Efecto del Feriado en los Pagos de ANSES

La reprogramación del calendario busca minimizar las demoras en las entidades bancarias y asegurar que los beneficiarios reciban sus pagos de manera ininterrumpida, incluso durante los días feriados. Las fechas de cobro se han ajustado, especialmente para:

Jubilaciones y pensiones mínimas

Jubilaciones que exceden el mínimo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Montos de Jubilaciones y Pensiones en Diciembre 2025

Este mes trae consigo tres elementos clave para los beneficiarios:

Aumento del 2,34%

Pago del medio aguinaldo

Bono extraordinario de $70,000 para los haberes más bajos

Detalles de los Nuevos Montos

Jubilación mínima: $581,319.38

$581,319.38 Jubilación máxima: $3,440,695.38

$3,440,695.38 PUAM: $479,055.50

$479,055.50 Pensiones No Contributivas (PNC): $427,923.56

$427,923.56 PNC para madre de siete hijos: $581,319.38

Fechas de Pago para Jubilados y Pensionados

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI cuya terminación es:

0: martes 9 de diciembre

1: miércoles 10 de diciembre

2 y 3: jueves 11 de diciembre

4 y 5: viernes 12 de diciembre

6 y 7: lunes 15 de diciembre

8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI cuya terminación es:

0 y 1: miércoles 17 de diciembre

2 y 3: jueves 18 de diciembre

4 y 5: viernes 19 de diciembre

6 y 7: lunes 22 de diciembre

8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI cuya terminación es:

0 y 1: martes 9 de diciembre

2 y 3: miércoles 10 de diciembre

4 y 5: jueves 11 de diciembre

6 y 7: viernes 12 de diciembre

8 y 9: viernes 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF en Diciembre 2025

Montos de AUH

AUH: $122,492

$122,492 AUH con discapacidad: $398,853

Asignaciones Familiares (SUAF) por Hijo

Dependiendo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), los montos son los siguientes:

IGF hasta $948,361: $61,252

IGF entre $948,361.01 y $1,390,864: $41,316

IGF entre $1,390,864.01 y $1,605,800: $24,990

IGF entre $1,605,800.01 y $5,022,048: $12,892

Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $5,022,048): $42,039

Asignaciones por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948,361: $199,434

IGF entre $948,361.01 y $1,390,864: $141,086

IGF desde $1,390,864.01: $89,043

Próximas Fechas de Cobro para AUH y SUAF

ANSES publicará el calendario definitivo en los próximos días, manteniendo la lógica habitual de pagos ordenados por la terminación del DNI y anticipando los cobros para asegurar que todos los beneficiarios reciban su asistencia antes del fin de semana largo.