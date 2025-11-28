ANSES anuncia el último aumento del año y los nuevos montos para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un importante incremento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que entrará en vigor en diciembre, con ajustes que buscan mejorar el poder adquisitivo en un contexto de inflación.

Un ajuste del 2,34% que marca el fin del 2025

El Gobierno ha confirmado un reajuste del 2,34%, reflejando la inflación del mes de octubre. Los nuevos montos para los haberes previsionales son:

– Jubilación mínima: $340.879,59

– Jubilación máxima: $2.293.796,92

– Base imponible mínima: $114.808,17

– Base imponible máxima: $3.731.212,01

Asimismo, se han actualizado componentes clave, tales como:

Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre?

Diciembre promete ser un mes de ingresos excepcionales para jubilados y pensionados, pues incluirá el aguinaldo y un bono especial de $70.000 para quienes perciban la mínima o la PUAM. Los montos finales quedarán de la siguiente manera:

– Jubilación mínima:

$340.879,59 + $70.000 (bono) + aguinaldo = $581.319,38

– Jubilación máxima:

$2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

– PUAM:

$272.703,67 + $70.000 (bono) + aguinaldo = $479.055,50

Aumento en asignaciones familiares

Además, a través de la resolución 361/2025, ANSES ha oficializado incrementos en las asignaciones familiares, que se ajustan según el mismo porcentaje que las jubilaciones.

Es importante destacar que si algún miembro del grupo familiar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, independientemente de los ingresos totales del hogar.

Nuevos montos de asignaciones familiares a partir de diciembre

– Asignación por Hijo / Prenatal: entre $12.892 y $132.075, según la zona y el rango de ingresos.

– Nacimiento: $71.396.

– Adopción: $426.877.

– Matrimonio: $106.904.

– Ayuda Escolar Anual: entre $42.039 y $83.797.

– Hijo con Discapacidad: entre $89.043 y $398.364.

Las actualizaciones se aplican a todas las regiones, contemplando las diferencias geográficas existentes.

Un fin de año marcado por la inflación

Con este último ajuste, ANSES concluye el año con un sistema de movilidad mensual vinculado a la inflación, una medida que busca abordar la erosión del poder adquisitivo. El organismo ha anunciado que en enero continuará este esquema de movilidad, basado en el IPC de noviembre, cuyos resultados se darán a conocer a principios de diciembre.