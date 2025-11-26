miércoles, noviembre 26, 2025
InicioMarketingANSES: Beneficiarios del bono de $70,000 en diciembre
Marketing

ANSES: Beneficiarios del bono de $70,000 en diciembre

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
6

Diciembre 2025: Haberes y Bonos de ANSES Impactan a Jubilados y Pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha revelado las nuevas cifras de los haberes para diciembre 2025, resaltando la continuidad del bono previsional de $70.000, un apoyo esencial para jubilados y pensionados con ingresos limitados.

La actualización de diciembre es resultado del ajuste por movilidad y el beneficio adicional busca fortalecer el poder adquisitivo de quienes más lo necesitan.

¿Quiénes Son Beneficiarios del Bono Previsional?

El bono de $70.000 estará disponible para:

– Jubilados y pensionados que perciban la jubilación mínima.

– Aquellos cuyos ingresos no superen la suma de la jubilación mínima y el bono.

Los que se acerquen al límite recibirán una cantidad proporcional, mientras que quienes se encuentren por debajo tendrán acceso al bono completo. Este beneficio se sumará a los haberes de diciembre, reforzando sustancialmente los ingresos en este mes clave.

Detalles de los Aumentos en Jubilaciones y Pensiones

Con un aumento del 2,3%, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva por Vejez o Invalidez: $311.653,76

Al sumar el aguinaldo y el bono de $70.000, los valores finales para diciembre serán:

Jubilación mínima: $410.826,90

PUAM: $342.624,77

PNC: $381.653,76

Incremento en Asignaciones Universales y Familiares

Las asignaciones también recibirán aumentos significativos:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

General: $122.471,72

Hijo con discapacidad: $398.775,21

Asignaciones Familiares por Hijo

Para diferentes ingresos generales (IGF), los montos son:

IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17

Calendario Estimado de Pagos de ANSES para Diciembre

Aunque aún no se ha confirmado el calendario oficial, se anticipan las siguientes fechas de pago:

Jubilados que no superan la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2–3: 11 de diciembre

DNI 4–5: 12 de diciembre

DNI 6–7: 15 de diciembre

DNI 8–9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

DNI 0–1: 17 de diciembre

DNI 2–3: 18 de diciembre

DNI 4–5: 19 de diciembre

DNI 6–7: 22 de diciembre

DNI 8–9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI 0–1: 9 de diciembre

DNI 2–3: 10 de diciembre

DNI 4–5: 11 de diciembre

DNI 6–7: 12 de diciembre

DNI 8–9: 12 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Un Fin de Año con Apoyo Esencial

Con el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario, diciembre se perfila como un mes crucial para la ANSES. Este respaldo financiero es un alivio fundamental para los adultos mayores que dependen de la jubilación mínima.

Artículo anterior
Impactante desenlace de un romance: ‘Pá, dejame morir’ tras un accidente automovilístico
Artículo siguiente
Pullaro plantea condiciones a Santilli para dialogar con el Gobierno sobre reformas de Milei
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments