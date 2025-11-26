ANSES: Beneficiarios del bono de $70,000 en diciembre

Diciembre 2025: Haberes y Bonos de ANSES Impactan a Jubilados y Pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha revelado las nuevas cifras de los haberes para diciembre 2025, resaltando la continuidad del bono previsional de $70.000, un apoyo esencial para jubilados y pensionados con ingresos limitados.
La actualización de diciembre es resultado del ajuste por movilidad y el beneficio adicional busca fortalecer el poder adquisitivo de quienes más lo necesitan.
¿Quiénes Son Beneficiarios del Bono Previsional?
El bono de $70.000 estará disponible para:
– Jubilados y pensionados que perciban la jubilación mínima.
– Aquellos cuyos ingresos no superen la suma de la jubilación mínima y el bono.
Los que se acerquen al límite recibirán una cantidad proporcional, mientras que quienes se encuentren por debajo tendrán acceso al bono completo. Este beneficio se sumará a los haberes de diciembre, reforzando sustancialmente los ingresos en este mes clave.
Detalles de los Aumentos en Jubilaciones y Pensiones
Con un aumento del 2,3%, los montos quedarían de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $340.826,90
Jubilación máxima: $2.293.160,10
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77
Pensión No Contributiva por Vejez o Invalidez: $311.653,76
Al sumar el aguinaldo y el bono de $70.000, los valores finales para diciembre serán:
Jubilación mínima: $410.826,90
PUAM: $342.624,77
PNC: $381.653,76
Incremento en Asignaciones Universales y Familiares
Las asignaciones también recibirán aumentos significativos:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
General: $122.471,72
Hijo con discapacidad: $398.775,21
Asignaciones Familiares por Hijo
Para diferentes ingresos generales (IGF), los montos son:
IGF hasta $891.041: $61.223,26
IGF entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83
IGF entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87
IGF entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17
Calendario Estimado de Pagos de ANSES para Diciembre
Aunque aún no se ha confirmado el calendario oficial, se anticipan las siguientes fechas de pago:
Jubilados que no superan la mínima
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2–3: 11 de diciembre
DNI 4–5: 12 de diciembre
DNI 6–7: 15 de diciembre
DNI 8–9: 16 de diciembre
Jubilados que superan la mínima
DNI 0–1: 17 de diciembre
DNI 2–3: 18 de diciembre
DNI 4–5: 19 de diciembre
DNI 6–7: 22 de diciembre
DNI 8–9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI 0–1: 9 de diciembre
DNI 2–3: 10 de diciembre
DNI 4–5: 11 de diciembre
DNI 6–7: 12 de diciembre
DNI 8–9: 12 de diciembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
Un Fin de Año con Apoyo Esencial
Con el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario, diciembre se perfila como un mes crucial para la ANSES. Este respaldo financiero es un alivio fundamental para los adultos mayores que dependen de la jubilación mínima.