ANSES: Beneficiarios del bono de $70,000 en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha revelado las nuevas cifras de los haberes para diciembre 2025, resaltando la continuidad del bono previsional de $70.000, un apoyo esencial para jubilados y pensionados con ingresos limitados.

La actualización de diciembre es resultado del ajuste por movilidad y el beneficio adicional busca fortalecer el poder adquisitivo de quienes más lo necesitan.

¿Quiénes Son Beneficiarios del Bono Previsional?

El bono de $70.000 estará disponible para:

– Jubilados y pensionados que perciban la jubilación mínima.

– Aquellos cuyos ingresos no superen la suma de la jubilación mínima y el bono.

Los que se acerquen al límite recibirán una cantidad proporcional, mientras que quienes se encuentren por debajo tendrán acceso al bono completo. Este beneficio se sumará a los haberes de diciembre, reforzando sustancialmente los ingresos en este mes clave.

Detalles de los Aumentos en Jubilaciones y Pensiones

Con un aumento del 2,3%, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva por Vejez o Invalidez: $311.653,76

Al sumar el aguinaldo y el bono de $70.000, los valores finales para diciembre serán:

Jubilación mínima: $410.826,90

PUAM: $342.624,77

PNC: $381.653,76

Incremento en Asignaciones Universales y Familiares

Las asignaciones también recibirán aumentos significativos:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

General: $122.471,72

Hijo con discapacidad: $398.775,21

Asignaciones Familiares por Hijo

Para diferentes ingresos generales (IGF), los montos son:

IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17

Calendario Estimado de Pagos de ANSES para Diciembre

Aunque aún no se ha confirmado el calendario oficial, se anticipan las siguientes fechas de pago:

Jubilados que no superan la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2–3: 11 de diciembre

DNI 4–5: 12 de diciembre

DNI 6–7: 15 de diciembre

DNI 8–9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

DNI 0–1: 17 de diciembre

DNI 2–3: 18 de diciembre

DNI 4–5: 19 de diciembre

DNI 6–7: 22 de diciembre

DNI 8–9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI 0–1: 9 de diciembre

DNI 2–3: 10 de diciembre

DNI 4–5: 11 de diciembre

DNI 6–7: 12 de diciembre

DNI 8–9: 12 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Un Fin de Año con Apoyo Esencial

Con el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario, diciembre se perfila como un mes crucial para la ANSES. Este respaldo financiero es un alivio fundamental para los adultos mayores que dependen de la jubilación mínima.