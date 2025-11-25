ANSES: Nuevas fechas para pagos de haberes y aguinaldo

Con la llegada de diciembre, ANSES ha anunciado ajustes en las fechas de pagos, beneficiando a millones de jubilados con aumentos y el esperado aguinaldo. Descubre cómo afectarán estos cambios tu próximo cobro.

El cierre del 2025 trae consigo importantes modificaciones en el calendario de pagos de ANSES. Este mes representa uno de los períodos más activos para quienes dependen de los beneficios del organismo, y las novedades impactarán a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

ANSES ha reprogramado sus fechas para diciembre 2025, mes en el que se hace efectivo el cobro del medio aguinaldo, debido a un feriado importante. Este ajuste se debe al lunes 8 de diciembre, en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María, y el calendario iniciará el martes 9.

Impacto en el Pago de Haberes

Los pagos de diciembre experimentarán un ligero retraso, pero vienen con buenas noticias: un aumento del 2,3%, ajustado según la inflación de octubre. Este incremento beneficiará no solo a jubilados y pensionados, sino también a quienes reciben asignaciones familiares y sociales.

Fechas de Cobro para Jubilados en Diciembre 2025

A continuación, las fechas de pago según la terminación del DNI:

Jubilaciones y Pensiones que No Superan la Mínima:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: 11 de diciembre.

DNI terminados en 4: 12 de diciembre.

DNI terminados en 5: 12 de diciembre.

DNI terminados en 6: 15 de diciembre.

DNI terminados en 7: 15 de diciembre.

DNI terminados en 8: 16 de diciembre.

DNI terminados en 9: 16 de diciembre.

Jubilaciones y Pensiones que Superan la Mínima:

DNI finalizados en 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI finalizados en 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI finalizados en 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI finalizados en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI finalizados en 8 y 9: 23 de diciembre.

Monto que Recibirán los Jubilados en Diciembre 2025

Más de 7 millones de jubilados y pensionados se beneficiarán con la actualización del 2,3%. La jubilación mínima pasará de $333.085,39 a aproximadamente $340.746,35, y se sumará un bono de $70.000 para quienes perciban haberes más bajos.

Además, el medio aguinaldo se calculará como el 50% del mejor haber mensual bruto del segundo semestre del año, alcanzando aproximadamente $170.373,18.

Para aquellos que cobren el refuerzo completo, el aguinaldo y el incremento totalizarán unos $581.119 en diciembre, desglosado de la siguiente manera:

Haber mínimo: $340.746,35.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $170.373,18.

Total estimado: $581.119,53.

Por otro lado, la jubilación máxima ajustará su monto de $2.241.349,35 a aproximadamente $2.292.900,39, sumando un incremento de $51.551,04. Con el medio aguinaldo, el ingreso total podría superar los $3.439.350,58.