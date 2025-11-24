ANSES revela el cronograma del aguinaldo 2025

¡Buenas noticias para los jubilados y pensionados! La Administración Nacional de la Seguridad Social ha anunciado la fecha y monto para el aguinaldo de diciembre de 2025, que vendrá acompañado de un aumento significativo en los haberes.

Montos a Percibir en Diciembre 2025

Los jubilados que perciben el haber mínimo tienen motivo para celebrar, ya que recibirán un total compuesto por tres conceptos clave:

Haber mensual: equivalente a $340.746,35

Aguinaldo: un pago de $170.373, que representa el 50% del mejor ingreso del semestre.

Bono extraordinario: $70.000, que se ha mantenido desde 2024.

Esto suma un total estimado de $581.119,35 por jubilado para el mes de diciembre.

¿Cómo se Calcula el Aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula dividiendo el haber bruto más alto del semestre por dos. Cabe destacar que el bono no se incluye en esta fórmula, ya que no genera aportes adicionales ni afecta el monto del aguinaldo.

Detalles del Bono de $70.000

Este bono se depositará el mismo día que se realicen los pagos de jubilación y aguinaldo. No es necesario realizar ningún trámite para acceder a este beneficio, y está destinado a los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos por el decreto vigente.

Calendario de Pagos de Diciembre 2025

Los pagos se realizarán en diferentes fechas dependiendo de la terminación del DNI y la categoría de los haberes. El calendario es el siguiente:

Jubilados que cobren la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con Haberes Superiores al Mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Es importante recordar que el aguinaldo se abona únicamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones que incluyen esta compensación. Los programas que no contemplen el SAC quedan excluidos según la normativa vigente para este año.