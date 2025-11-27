Antes de su Apertura, ya Destacó en la Guía Michelin

En el corazón de Villa Crespo, un localmodesto se transforma al caer la noche en un refugio culinario excepcional. Horta, reconocido por la Guía Michelin 2025, ofrece una experiencia que va más allá de la comida.

Una Historia de Pasión y Trabajo Artesanal

Horta surge de la creatividad de Lucas y Clara, una pareja joven que decidió emprender un camino gastronómico auténtico. Con un enfoque en la cocina estacional y una carta breve, cada plato refleja su compromiso con los ingredientes frescos y locales.

Un Acierto en Tiempo Récord

Inaugurado a fines de 2023, Horta logró con rapidez el reconocimiento en la guía Michelin. La atmósfera cálida y la atención cuidada del equipo son evidentes desde el momento en que cruzas la puerta.

El Espacio y su Diseño Acogedor

La fachada de Horta es sutil, pero al ingresar, se revela un ambiente limpio y acogedor. La decoración minimalista, apoyada en muebles de madera, crea el escenario perfecto para disfrutar de una velada inolvidable.

Conexión con la Naturaleza

La cocina abierta, visible desde el comedor, se conecta con un exuberante patio trasero lleno de vegetación. Con una mesa comunal grande, la idea es fomentar la interacción entre los comensales y crear un ambiente de camaradería.

Una Propuesta Gastronómica Única

La carta de Horta combina recetas locales con influencias de viajes y recuerdos personales. Cada plato es una invitación a la exploración de sabores, gracias al uso de productos frescos de pequeños productores.

Highlights del Menú

Entre las delicias, destacan los langostinos trufados y los exuberantes tortellini de parmesano. El menú, que incluye opciones vegetarianas y sin gluten, se renueva constantemente para ofrecer lo mejor de cada temporada.

Un Final Dulce para una Gran Experiencia

Los postres son igualmente irresistibles, destacando una ganache de chocolate con helado de banana asada, perfecta para compartir o disfrutar a solas.

Un Maridaje que Sorprende

Clara, encargada de la selección de vinos, ofrece una cuidada carta que incluye etiquetas de bodegas pequeñas, asegurando maridajes ideales para cada plato.

Un Lugar que Queda en la Memoria

Horta no es solo un restaurante; es un lugar para celebrar momentos especiales llenos de intimidad y dedicación. Cada visita deja el deseo de regresar y disfrutar una vez más de la pasión de Lucas y Clara.

Horta. Aguirre 1080, Villa Crespo. Instagram: @horta_ba