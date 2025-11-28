Antonella Semadeni: El Ganado Vive un Momento Óptimo para Producir

La economista de FADA, Antonella Semadeni, asegura que la producción ganadera en Argentina atraviesa un momento positivo gracias a condiciones favorables en el clima de negocios y productivas.

En una reciente entrevista con Canal E, Antonella Semadeni, economista de FADA, abordó la situación actual del sector ganadero, subrayando que se encuentra en “un escenario positivo”. Este auge se debe principalmente a las mejores condiciones climáticas y comerciales.

Un Contexto Favorable para la Producción

Semadeni destacó la influencia de las recientes lluvias y un renovado optimismo que beneficia el clima empresarial. “El sector está en una mejor situación para la producción ganadera”, afirmó, resaltando el interés de los productores en aumentar la eficiencia y mejorar rendimientos.

En los últimos dos meses, los precios se han situado 45 puntos por encima de la inflación, con una relación novillito-maíz que alcanza “los niveles más altos de la última década”, debido al bajo costo del grano. Esto refuerza la tendencia ascendente en los precios de la hacienda.

Desafíos y Oportunidades en Exportaciones

Respecto a las exportaciones, Semadeni explicó que, hasta mayo, el sector enfrentó caídas por factores internos como la infraestructura deficiente y una logística costosa. Sin embargo, ha habido signos positivos en los últimos meses, con un leve repunte gracias a una mejora en el tipo de cambio y la reducción de algunas condiciones a la carne.

Un punto crítico es la incertidumbre en torno a la salvaguardia que evalúa China, que representa el 70% de las exportaciones argentinas. “Habrá que monitorear la situación a partir del 26 de enero”, advirtió Semadeni, quien agregó que China paga un promedio de 5.000 dólares la tonelada, aunque a un precio inferior al de Estados Unidos.

Como aspecto positivo, la economista celebró que se concretará el cupo de 80.000 toneladas para ingresar al mercado estadounidense, con posibilidades de ampliación a través de licencias preferenciales o reducción arancelaria.

Reformas Necesarias para el Futuro del Sector

En cuanto a los costos que enfrentan los productores, Semadeni subrayó la importancia de implementar una reforma impositiva. Aunque se han logrado avances, como la eliminación de trabas a las exportaciones y la reducción de retenciones del 9% al 5%, aún persisten desafíos. Es crucial la eliminación completa de las retenciones y la reactivación de líneas de crédito con tasas accesibles.

En un entorno macroeconómico más estable, el interés por la producción de novillos pesados para exportación está renaciendo. Entre agosto y octubre, el precio de estos animales aumentó un 35%, impulsado por nuevas expectativas. “Cuando el contexto macro está más ordenado, hay un incentivo natural para producir más”, concluyó Semadeni.