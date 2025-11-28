Anunciados los Ganadores del Premio Estímulo a la Escritura

El Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo” celebró su sexta edición, atrayendo un récord de 1.593 inscriptos de todas partes de Argentina y el extranjero. Este evento, apoyado por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y LA NACION, se ha convertido en un referente para los jóvenes autores en desarrollo literario.

Los ganadores de este año

El jurado, compuesto por reconocidos profesionales como Mariana Chaud, Héctor Guyot, Lucrecia Martel y Luis Sagasti, eligió a los mejores proyectos en cuatro categorías: Dramaturgia, Guion, Narrativa y Narrativa Breve. Cada ganador recibió un estímulo de 1.800.000 pesos para continuar con sus trabajos. Además, se otorgaron menciones especiales, proporcionando a los creadores la oportunidad de participar en clínicas de escritura dirigidas por Álvaro Enrigue y Virginia Cosin.

Premios por categoría

Dramaturgia

Santiago Agustín Menconi se llevó el premio por su obra El ascenso del hombre en shock. Los finalistas incluyeron a Carla Giurastante, Nadia Romina Sandrone y Andrés Schinocca Cambiaso. Menconi, emocionado, agradeció a la educación pública y a los demás participantes.

Guion

Manuel Ferrari fue el ganador con su guion Pampa, superando a Santiago Aulicino, Ingrid Pokropek y Natalia Labaké. A pesar de la ausencia de Martel, Mariana Chaud leyó sus elogios hacia Ferrari, quien se expresó sobre la importancia de sacar su proyecto del «cuarto oscuro».

Narrativa

Matías Lucadamo ganó con Malentendido, destacándose entre las obras de Lara Sade, Karina Wainschenker y Virginia Tatiana Abello. Según Guyot, la novela ofrece una profunda reflexión sobre el amor y sus contradicciones.

Narrativa Breve

Mara Speranza recibió el galardón por Tres horizontes, con una terna final que incluía a Lucía Chico, Salvador Marinaro, Nicolás Schvartzman y Pablo Vázquez. Según Sagasti, la narrativa de Speranza mostró un excelente ritmo y tensión narrativa.

Un impulso para los autores

En entrevistas, tanto Mara como Manuel expresaron su gratitud hacia el jurado y comentaron sobre el valor del premio para sus trayectorias literarias. Mara destacó lo vital de la universidad pública en su camino, mientras que Manuel enfatizó la necesidad de un espacio donde sus ideas puedan desarrollarse plenamente.

Compromiso con la creatividad

Durante la ceremonia de premiación en la Fundación Proa, la directora Adriana Rosenberg resaltó el compromiso de la institución con el desarrollo creativo en Argentina. En esta edición, el premio mostró un incremento notable en la participación, y el jurado tuvo que cumplir con una tarea difícil al seleccionar a los ganadores.

Una trayectoria destacable

Desde su inicio en 2020, el Premio Estímulo ha recibido más de 6.300 obras y ha destinado 70.000 dólares en becas de creación a 30 autores, además de ofrecer tutoría a otros 90. Con un jurado compuesto por figuras destacadas del ámbito literario, el certamen se ha consolidado como una plataforma esencial para el surgimiento de nuevas voces en la narrativa argentina.