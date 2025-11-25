Apoyo al Gobierno sin pintar de violeta

La diputada nacional María Eugenia Vidal afirmó que el PRO tiene la capacidad de respaldar al gobierno de Javier Milei sin cambiar su esencia. Aseguró que es un momento propicio para impulsar reformas significativas, aunque enfatizó que el apoyo no implicará un sometimiento a las decisiones del oficialismo.

Reformas necesarias para el futuro

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Vidal destacó que, aunque existe un clima de colaboración con el gobierno actual, es fundamental construir una alternativa sólida. «Es esencial que el PRO mantenga su fuerza. Si el kirchnerismo es la única alternativa, eso podrá facilitar algunas elecciones, pero no conduce a un buen gobierno», indicó.

Propuestas de cambio

Vidal propuso implementar una reforma constitucional que altere el ciclo electoral: «Abogo por un mandato de seis años sin posibilidad de reelección y elecciones cada tres años». Según ella, esto permitiría estabilizar el panorama político y atraer más inversiones.

Inversiones y empleo: un desafío urgente

La diputada expresó su preocupación por el bajo nivel de inversión en Argentina, advirtiendo que el país no ha generado empleo en más de una década. “Es vital romper con la inercia actual que disuade a las empresas de invertir”, afirmó.

El rol del PRO en la política actual

Vidal insistió en que el PRO debe asumir un rol crítico, señalando lo que está mal y estableciendo límites al gobierno. «La etapa de alianzas tácticas se está agotando. Los que querían dejar el PRO ya lo hicieron; nosotros decidimos quedarnos», agregó, refiriéndose a los cambios de afiliación que se han dado recientemente en el partido.

Un análisis del contexto electoral

Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, Vidal analizó que muchos votaron con temor al kirchnerismo, y no necesariamente en apoyo total a las políticas del actual gobierno. «No es un cheque en blanco», afirmó, refiriéndose a la necesidad de comprender mejor las motivaciones del electorado.

El camino hacia las reformas

Vidal subrayó que las reformas son urgentes, tanto en el Congreso como en la gestión del Ejecutivo. Mencionó que el gobierno había prometido la privatización de varias empresas estatales y que es fundamental llegar a acuerdos significativos en temas como la reforma laboral y tributaria. “¿Cómo podremos acordar reformas si no hay consenso sobre el presupuesto?”, cuestionó.