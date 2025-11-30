¡Aprovecha hoy los últimos descuentos en ebooks por Black Friday!

La emoción del Black Friday llega a Bajalibros con una oferta única: hasta un 79% de descuento en una impresionante selección de libros electrónicos que abarca desde clásicos hasta nuevas voces aún por descubrir.

La plataforma digital Bajalibros se ha posicionado como un destino ineludible para los amantes de la lectura durante el Black Friday, ofreciendo una variedad de libros electrónicos que incluye desde novelas históricas hasta intrigantes ensayos. Esta campaña, que se extiende hasta el domingo, ha capturado la atención de lectores en Argentina, España, México y Colombia.

Ofertas Destacadas en Bajalibros

Con la edición 2025 del Black Friday, Bajalibros brilla gracias a su amplia gama de títulos y descuentos profundos. Los lectores pueden explorar obras que abordan temas relevantes como la memoria histórica y la divulgación científica. Algunos de los títulos más llamativos en oferta incluyen La forma del agua, Tu microbiota importa y El amante japonés.

Títulos que No Te Puedes Perder

La oferta se distingue por su diversidad, asegurando que haya algo para todos los gustos. Por ejemplo:

El amante japonés de Isabel Allende narra una historia de amor en un contexto histórico cargado de discriminación.

narra una historia de amor en un contexto histórico cargado de discriminación. La peste de Albert Camus examina la respuesta humana ante una epidemia.

examina la respuesta humana ante una epidemia. Nosotros dos en la tormenta de Eduardo Sacheri ofrece una mirada profunda a los dilemas morales de 1975 en Argentina.

ofrece una mirada profunda a los dilemas morales de 1975 en Argentina. Tu microbiota importa de Dr. Ismael Palacios García revela avances recientes sobre el microbioma intestinal.

Preferencias Literarias de los Lectores

La preferencia de títulos varía notablemente entre países. En Argentina, los más vendidos incluyen “El manuscrito” de John Grisham y “Nosotros dos en la tormenta” de Eduardo Sacheri. En España, destacan obras como “Gambito de dama” de Walter Tevis y “No cosas” de Byung-Chul Han. Mientras tanto, en Colombia y México, también hay títulos populares como “El gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald y “A través del tiempo” de Brian Weiss.

El Auge del Romance

El género romántico ha evolucionado y atrae a lectores en busca de más que solo un escape. Las novelas románticas ahora se entrelazan con elementos de fantasía, historia y contemporaneidad, ampliando su atractivo a un público diverso.

Obras Románticas para Explorar

Entre los títulos destacados en este Black Friday, se incluyen:

“Entrevista con el vampiro” de Anne Rice , una historia de amor pulida por la culpa y la inmortalidad.

de , una historia de amor pulida por la culpa y la inmortalidad. “Alma vikinga” de Nieves Hidalgo , que explora el amor en medio de culturas en conflicto.

de , que explora el amor en medio de culturas en conflicto. “30 sunsets para enamorarte” de Mercedes Ron, donde el realismo contemporáneo revela dilemas emocionales profundos.

Así, la promoción del Black Friday en Bajalibros no solo permite a los lectores acceder a obras a precios reducidos, sino que también los invita a sumergirse en historias que exploran la complejidad del deseo y la pertenencia.