ARCA Cierra Miles de Cuentas Bancarias y Billeteras en Diciembre

¡Atención! ¿Estás en la «lista negra» de ARCA? Lo que necesitas saber para diciembre 2025
Durante diciembre de 2025, un número significativo de personas no podrá realizar transferencias ni utilizar tarjetas. Entérate si estás afectado por esta medida y cómo evitarlo.
Bloqueo de Cuentas y Tarjetas: ¿Quiénes Quedarán Inhabilitados?
En el último mes de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará restricciones severas sobre el uso de tarjetas de crédito, débito y la realización de transferencias a aquellos que estén en su «lista negra». Esto forma parte de un esquema para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, en colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Impacto en las Operaciones Financieras
Las personas y empresas cuyos CUIT figuren en esta lista no podrán realizar transacciones básicas, tales como:
Pagos con transferencia (PCT) y adquisición de bienes y servicios con tarjetas bancarias.
Esta medida busca sancionar rápidamente a quienes incurren en operaciones fuera de los parámetros legales.
Motivos para Figurar en la «Lista Negra»
Los motivos que podrían llevar a un contribuyente a ser incluido en la base de ARCA son variados, e incluyen:
- Declaraciones impositivas incompletas o contradictorias.
- Movimientos de dinero sin justificación adecuada.
- Falta de documentos respaldatorios.
- Ingresos incompatibles con las actividades económicas declaradas.
Si se detectan estas irregularidades, bancos y fintech podrán bloquear, de inmediato, las cuentas y tarjetas asociadas.
¿Cómo Saber si Estás en la «Lista de No Confiables» y Cómo Salir de Ella?
Consultar si te encuentras en esta lista es un proceso sencillo:
- Visita el sitio web oficial de ARCA.
- Accede a «Estado administrativo del CUIT».
- Verifica si tu CUIT está en vigilancia o con impedimentos.
Si estás en la lista, puedes intentar salir de esta situación siguiendo estos pasos:
- Ve al sitio oficial de ARCA.
- Consulta “Estado administrativo del CUIT”.
- Proporciona la documentación necesaria de forma digital.
- Espera la notificación sobre la evaluación.
Una vez regularizada tu situación, todas tus cuentas y tarjetas podrán ser reactivadas, permitiéndote operar normalmente nuevamente.