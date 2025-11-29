ARCA Cierra Miles de Cuentas Bancarias y Billeteras en Diciembre

Durante diciembre de 2025, un número significativo de personas no podrá realizar transferencias ni utilizar tarjetas. Entérate si estás afectado por esta medida y cómo evitarlo.

Bloqueo de Cuentas y Tarjetas: ¿Quiénes Quedarán Inhabilitados?

En el último mes de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará restricciones severas sobre el uso de tarjetas de crédito, débito y la realización de transferencias a aquellos que estén en su «lista negra». Esto forma parte de un esquema para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, en colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Impacto en las Operaciones Financieras

Las personas y empresas cuyos CUIT figuren en esta lista no podrán realizar transacciones básicas, tales como:

Pagos con transferencia (PCT) y adquisición de bienes y servicios con tarjetas bancarias.

Esta medida busca sancionar rápidamente a quienes incurren en operaciones fuera de los parámetros legales.

Motivos para Figurar en la «Lista Negra»

Los motivos que podrían llevar a un contribuyente a ser incluido en la base de ARCA son variados, e incluyen:

Declaraciones impositivas incompletas o contradictorias.

Movimientos de dinero sin justificación adecuada.

Falta de documentos respaldatorios.

Ingresos incompatibles con las actividades económicas declaradas.

Si se detectan estas irregularidades, bancos y fintech podrán bloquear, de inmediato, las cuentas y tarjetas asociadas.

¿Cómo Saber si Estás en la «Lista de No Confiables» y Cómo Salir de Ella?

Consultar si te encuentras en esta lista es un proceso sencillo:

Visita el sitio web oficial de ARCA. Accede a «Estado administrativo del CUIT». Verifica si tu CUIT está en vigilancia o con impedimentos.

Si estás en la lista, puedes intentar salir de esta situación siguiendo estos pasos:

Ve al sitio oficial de ARCA. Consulta “Estado administrativo del CUIT”. Proporciona la documentación necesaria de forma digital. Espera la notificación sobre la evaluación.

Una vez regularizada tu situación, todas tus cuentas y tarjetas podrán ser reactivadas, permitiéndote operar normalmente nuevamente.