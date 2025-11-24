ARCA: La billetera virtual que escape a su control en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sigue exigiendo información a bancos y billeteras digitales en ciertas transacciones. Sin embargo, hay una opción que permite operar con mayor libertad.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene la exigencia de que bancos y billeteras virtuales informen sobre las transacciones de sus usuarios. No obstante, existe una alternativa que muchas personas están comenzando a explorar.

En los últimos meses, aunque algunos requisitos han sido flexibilizados, la obligación de reportar ciertos datos no ha desaparecido. En específico, los movimientos que superen los $50.000.000 en cuentas de entidades como Mercado Pago, Ualá y Naranja X quedarán bajo el radar de ARCA.

Este límite no es explícito y, aunque los usuarios pueden realizar transferencias superiores, se convierte en una referencia crítica para los contribuyentes. La intención de esta normatividad es asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y prevenir el lavado de dinero, aunque la consecuencia es que muchos se sienten vigilados.

Alternativa Segura: PayPal

En este escenario, PayPal se presenta como una opción a considerar. Esta billetera virtual, con sede en Estados Unidos, permite a los usuarios enviar, recibir y conservar fondos en diversas monedas, haciendo posible realizar compras en plataformas de comercio electrónico como Amazon.

La gran ventaja de PayPal es que, al no tener un establecimiento en Argentina ni un acuerdo para compartir información con las autoridades fiscales, ARCA no puede acceder a los datos de cuentas o transacciones que se realicen en la plataforma.

Precauciones a Tener en Cuenta

A pesar de sus beneficios, es importante tener en cuenta que cualquier transferencia de fondos desde PayPal hacia una cuenta bancaria o billetera digital en Argentina puede ser detectada por ARCA. Para estos casos, se aconseja no exceder los límites establecidos y contar con documentación que respalde la procedencia y el destino de los fondos, para evitar problemas con el organismo fiscal.