ARCA suspenderá miles de cuentas bancarias y billeteras en diciembre

¿Estás al tanto de la nueva medida de ARCA? A partir de diciembre, un grupo específico de contribuyentes enfrentará severas restricciones en sus transacciones financieras. ¡Entérate si estás afectado!

En diciembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará una prohibición que afectará el uso de tarjetas de crédito y débito, además de limitar las transferencias y pagos con QR para un importante número de contribuyentes que figuran en su «lista negra».

Esta medida responde a un nuevo régimen de control decretado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que instruye a entidades bancarias y billeteras virtuales a bloquear cuentas de aquellos categorizados como «Contribuyentes no Confiables».

Restricciones en el Último Mes del Año

Las personas y empresas cuyos CUIT estén en esta lista verán limitadas sus operaciones durante diciembre, lo que significa que no podrán:

Realizar pagos por transferencia: Esto incluye la utilización de mecanismos como el pago QR.

Utilizar tarjetas de crédito o débito: No podrán adquirir bienes y servicios mediante sus tarjetas.

¿Qué Motiva la Suspensión de Cuentas?

Los motivos que pueden alertar a ARCA y al BCRA sobre un contribuyente incluyen:

– Declaraciones de impuestos incompletas o inconsistentes.

– Movimientos de dinero sin justificación adecuada.

– Falta de documentación relevante.

– Ingresos declarados no acordes con la actividad económica.

Si se detecta alguna de estas irregularidades, se procederá al bloqueo inmediato de cuentas y tarjetas asociadas al CUIT en cuestión.

Cómo Verificar tu Estatus en ARCA

Para saber si te encuentras en la lista de «Contribuyentes no Confiables», sigue estos pasos:

1. Ingresa al sitio web oficial de ARCA.

2. Ve a la sección «Estado administrativo del CUIT».

3. Comprueba si tu CUIT aparece en las listas correspondientes.

¿Cómo Salir de la Lista Negra?

Si te encuentras en dicha lista y deseas regularizar tu situación, sigue estos pasos:

1. Accede nuevamente al sitio de ARCA.

2. Dirígete a la sección «Estado administrativo del CUIT».

3. Envía la documentación necesaria de forma digital.

4. Espera la notificación de evaluación en tu domicilio fiscal electrónico.

Una vez regularizada la situación, todas tus cuentas y tarjetas asociadas serán reactivadas, permitiéndote operar con normalidad.