Arcor exige reformas laborales y alivios fiscales para mantener su competitividad

La reforma laboral se ha transformado en un tema candente en la agenda nacional, impulsada por el gobierno de Javier Milei durante las sesiones extraordinarias. En este contexto, los líderes del sector privado comienzan a manifestar sus posiciones.

Un actor clave en este debate es Arcor, uno de los principales empleadores del país. La empresa ha enfatizado la necesidad de “actualizar el marco laboral” para alinearse con la evolución del mercado de trabajo, mejorar la productividad y fomentar el empleo formal.

Arcor: Un Llamado a la Modernización Laboral

En medio de una atmósfera de reajuste, la situación de Arcor, revelada en la Revista Apertura, se destaca con claridad. La empresa, que emplea a 20.000 trabajadores, subraya la importancia de un “marco laboral actualizado y moderno” que se adapte a las transformaciones tecnológicas y a las nuevas dinámicas del mercado.

Bajo la dirección de Alfredo Pagani, la compañía también ha pedido una reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca la carga fiscal sobre la producción, favoreciendo así un entorno de inversión más estable. Además, han resaltado la urgencia de abordar problemas estructurales en áreas como infraestructura, logística y litigiosidad, elementos que impactan directamente en la competitividad, un rasgo esencial en la identidad exportadora de Arcor.

La Voz de las Grandes Empresas en el Debate

Compañías como Coto, Techint, Telecom, Swiss Medical, Mercado Libre, Grupo Pérez Companc, Changomás, Banco Macro y Newsan también están en la mesa de discusión, empleando a unas 150.000 personas en total. Estas firmas comparten una expectativa común: implementar un marco que reduzca la informalidad, que actualmente alcanza el 43,2% según el Indec.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, ha reiterado que cualquier nueva legislación debe orientarse hacia la mejora de la competitividad, la disminución de la litigiosidad y la creación de un entorno operativo libre de bloqueos que amenacen la producción.

El impacto de Techint en el diálogo es notable, sobre todo en el ámbito del acero. En el otro lado, figuras como Claudio Belocopitt (Swiss Medical) han apuntado que una reforma no debe percibirse como una renuncia de derechos, aunque han señalado que la judicialización laboral se ha vuelto “una trampa” que desincentiva la creación de empleo.